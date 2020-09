Řízení auta telefonem? Xiaomi ukázalo, že to jde snadno i z velké dálky

Něco, co bylo ještě nedávno v podstatě jen výmyslem sci-fi spisovatelů a scénáristů, případně parketou Jamese Bonda, se pomalu stává skutečností. Čínská firma Xiaomi v novém propagačním videu k modelu Mi 10 Ultra demonstrovala, jak jednoduše se dá dálkově ovládat automobil chytrým telefonem. Samotné ovládání vozidla na dálku samozřejmě není nic extra nového, v tomto případě šlo ale o ukázku efektivního spojení. Díky nezávislé (SA – standalone) 5G konektivitě zvládl mobil Xiaomi Mi 10 Ultra ovládání auta na vzdálenost přesahující tři kilometry. A to s extra malou latencí jedné milisekundy, což vzdálenému řidiči dává jistotu, že vozidlo reaguje v podstatě okamžitě.

Více než dvouminutové akční video ukazuje dva závodníky, kteří se hodlají pustit do souboje na okruhu. Jeden z nich ve svém voze standardně sedí, druhý ale sedí ve vzdáleném studiu s monitory a telefonem Mi 10 Ultra. Jelikož se jedná o reklamní spot, dálkově řízené auto pochopitelně nakonec vyhraje. Těžko nyní soudit, jak reálné některé záběry jsou, Xiaomi nicméně ukazuje trochu budoucnosti. O ovládání auta mobilem jste možná někdy přemýšleli i vy a nové video propagující telefon Xiaomi Mi 10 Ultra dává tušit, že technicky to půjde. A to s velmi malým zpožděním a ve vysoké rychlosti. Pochopitelně nepředpokládáme, že by se takový trend někdy v dohledné době dostal na běžné silnice. Speciální závodní seriál by z toho ale možná vzniknout mohl.

