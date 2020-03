Šéf Xiaomi láká unikátní tapetou na transparentní edici telefonu Mi 10

Po “průhledných” variacích telefonů Xiaomi Mi 8 a Mi 9 se stejné designové hříčky pravděpodobně dočká také nový vlajkový model Mi 10. Svým příspěvkem na sociální síti Weibo to šikovně naznačil šéf čínské firmy Lei Jun. Na přiložené fotce drží v ruce očekávanou letošní novinku, na které je nastavená unikátní tapeta. Jde o snímek zadní strany telefonu bez krytu, který tak odhaluje vnitřnosti přístroje. Aby dával v perspektivě smysl, jsou na něm komponenty zrcadlově obrácené a zdánlivě tedy “sedí” s uspořádáním i při pohledu na přední stranu telefonu. Grafici si pohráli dokonce i s texty, takže výsledek sice vypadá zvláštně, ale také velmi věrohodně. Příspěvek tak představuje teaser před příchodem Xiaomi Mi 10 v takzvané Transparent Edition.

“Vyfotili jsme zadní stranu Mi 10 bez krytu a použili to jako tapetu. Vypadá to jako průhledný telefon, že? Zkuste to taky a pošlete nám výsledek,” baví Lei Jun fanoušky na sociální síti. Jeho aktivita má bezpochyby představovat teaser a skutečně láká na Transparent Edition telefonu Xiaomi Mi 10. Pokud by se měl přístroj držet zajetých kolejí od svých předchůdců, edice bude spočívat ve dvou atributech. Půjde o aplikaci speciální tapety a také použití více či méně průhledného zadního krytu. Ten bude dávat na odiv vnitřní součástky telefonu.

Líbí se vám transparentní provedení telefonů?

Zdroj: Weibo