Xiaomi Mi 10 telefony ovládly únorová měření v AnTuTu benchmarku

Nedávno představené telefony Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro disponují opravdu velkým výkonem. Zejména díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 865 se právem řadí do naprosté špičky. Potvrzuje to také nedávno zveřejněný výsledek testování v benchmarku AnTuTu za únor. Tyto dva nové Xiaomi telefony vyšplhaly úplně nejvýše a obsadily první a druhou příčku. Trochu napřed je pochopitelně model Pro. Nenechte se ale zmást, zatím nejde o žádné celoplošné porovnání telefonů. Do výsledků byly zařazeny přístroje, které se dočkaly představení v únoru a navíc testem prošly minimálně tisíckrát. Z tohoto velkého množství měření pak vznikl aritmetický průměr, který je finálním výsledkem každého telefonu. Mimo jiné to znamená, že maximální hodnota byla pravděpodobně ještě mnohem vyšší. Mobil Xiaomi Mi 10 Pro dosáhl v AnTuTu skóre 594069, jeho o něco slabší sourozenec 564327.

Dominance Xiaomi telefonů nad konkurenty je způsobená hlavně přítomností zmíněného čipsetu Snapdragon 865. Ostatní přístroje jsou vybaveny trochu slabší verzí 855+. Výjimku tvoří Honor V30 Pro 5G s čipsetem Kirin 990. Jakmile budou probíhat další měsíční srovnání, můžeme očekávat posilující nadvládu dalších telefonů s posledním Snapdragonem. Aktuální rozdíl mezi prvním Xiaomi Mi 10 Pro a třetím vivo IQOO Neo 855 je ve zmíněném AnTuTu žebříčku větší než 90 tisíc bodů, což je opravdu hodně. V celkovém dlouhodobém pořadí jsou po lednu 2020 na prvních příčkách ROG Phone 2 (507051 bodů), OnePlus 7T (493154 bodů) a Realme X2 Pro (483651 bodů).

Jak velký význam přisuzujete takovému srovnání?

Zdroj: gizmo