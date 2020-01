Xiaomi Mi 10 na prvních fotografiích. Jak vypadá chystaná vlajková loď?

V únoru by mělo Xiaomi představit dlouho očekávanou vlajkovou loď – Mi 10, která nyní uniká na prvních fotografiích. V minulosti jsme vám psali mnoho informací o možných specifikacích, ale dnes je to poprvé, co je telefon vidět na fotografiích. Již ze začátku musíme zmínit, že vypadá trochu jinak, než jsme původně očekávali.

Původně se očekávalo, že bude mít telefon displej bez jakéhokoliv výřezu. Na fotografiích ovšem průstřel je, což může znamenat, že Xiaomi chystá displej bez průstřelu pouze u Pro varianty. Na zadní straně není nic neobvyklého. Spekulovalo se o celkem čtyřech fotoaparátech, což se nyní potvrzuje. Co se týče specifikací, telefon by měl disponovat čipsetem Qualcomm Snapdragon 865 a 108 megapixelovým fotoaparátem po vzoru Xiaomi Mi Note 10.

Zařízení poběží dle očekávání na Androidu 10 s nadstavbou MIUI 11. Spekuluje se taktéž o ultrarychlém 66W nabíjení, to ovšem zatím potvrzeno nebylo. Baterie by pak měla mít kapacitu 4 800 mAh. Cena Xiaomi Mi 10 má začínat někde na 10 500 korunách bez daně, přičemž za Pro variantu si pak připlatíme přibližně 3 tisíce.

Jak se vám líbí Xiaomi Mi 10 na prvních fotografiích?

Zdroj: gsmarena.com