Xiaomi představilo nový systém HyperOS

Oproti HarmonyOS od Huawei bude na telefonech dostupný celosvětově

HyperOS aktualizaci obdrží i starší TOP modely, kterým již skončila podpora

Domácí příznivci čínského Xiaomi se konečně dočkali představení nových TOP modelů Xiaomi 14 a Xiaomi 14 Pro. Pro nejednoho současného uživatele smartphonů od tohoto čínského draka je však ještě důležitější, že jsme se dočkali také přestavení nástupce MIUI, který však již není pouhou nadstavbou, ale skutečně spíše systémem postaveným na základech AOSP. Nové HyperOS pak má dorazit i na globální verze smartphonů Xiaomi. Do jaké míry se však bude jednat o stejnou verzi jako je ta dostupná v Číně je však zatím ve hvězdách. Že to Xiaomi myslí se svým operačním systémem opravdu vážně pak dokazuje třeba fakt, že HyperOS aktualizace dorazí i do smartphonů s již ukončenou podporou.

Které telefony obdrží HyperOS aktualizaci?

Těmito smartphony jsou pak Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro a Mi 10 Ultra což jsou TOP modely z roku 2020. To by samo o sobě možná nebylo až tak zajímavé, vždyť například Samsung nabízí čtyřletou podporu u svých vybavenějších modelů již nějakou dobu. Xiaomi ovšem tyto smartphony již dříve zařadilo na takzvaný EOL list, tedy seznam zařízení s ukončenou podporou. Zdá se tedy, že výrobce své dřívější rozhodnutí přehodnotil a přinejmenším majitelé v domovské Číně se již pomalu mohou těšit na příchod velké aktualizace.

Je poměrně pravděpodobné, že když se této aktualizace dočkají v Číně, nemine ani smartphony na globálním, respektive evropském trhu, to se však dostáváme na úroveň spekulací. Faktem je, že aktualizaci této modelové řady na HyperOS potvrdil přímo CEO Xiaomi Lei Jun a o důvěryhodnosti této zprávy tak nemusíme vést debatu. Mezitím se pak i na základě tohoto prohlášení začínají objevovat seznamy zařízení, u kterých existuje poměrně slušná šance, že HyperOS aktualizaci obdrží. Na jeden takový, pocházející z poměrně spolehlivého zdroje v podobě serveru zaměřeného na vše okolo Xiaomi a především aktualizace jeho smartphonů se můžete podívat i na snímku níže.

Je podle vás uvedení HyperOS od Xiaomi správným krokem?

Zdroj: Xiaomiui.net