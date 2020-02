Jak dobře točí Xiaomi Mi 10 Pro ve 4K? Podívejte se na video z New Yorku

Řekněme si to upřímně. Když dostane běžný uživatel do ruky telefon s možností natáčení ve 4K či 8K, asi nebude pořizovat a stříhat profi záběry. Na dovolené nebo na koncertě si natočí pár gigabajtových videí, která pak stejně neopustí paměť telefonu. Jsou pochopitelně i výjimky, ale když už to někdo s videoprodukcí myslí vážně, sáhne po něčem jiném než po telefonu. Čínské Xiaomi se nicméně rozhodlo svůj nový vlajkový telefon Mi 10 Pro této výzvě postavit. Přístroj svěřila do rukou profesionálního filmaře Luise Guanzona, který s ním pořídil záběry New Yorku. Na výsledné 4K video z telefonu Xiaomi Mi 10 se můžete sami podívat.

Shot On Mi 10 Pro | Across The Pond New York A Film By Luis Guanzon

Celkové hodnocení videa asi necháme na čtenářích. Za nás přidáme jen pár technických poznatků, které asi měly na výslednou kvalitu vliv. Stoprocentně byly při natáčení použity nějaké externí stabilizátory či gimbaly. Z tohoto hlediska tedy určitě není vhodné porovnávat video například se záběry z ruky. Také není úplně jasné, jak autor zasahoval do pořízených materiálů při postprodukci. Pokud je jen stříhal, není to problém. Jestli ale přidával například barevné filtry, mohlo to výsledek zkreslit. Doufejme ale, že tomu tak nebylo. Šlo o spolupráci autora přímo s Xiaomi a chceme věřit, že se ani jedna strana nesnažila výsledek přikrášlit.

Uvedené 4K video z telefonu Xiaomi Mi 10 očividně utrpělo také kompresí na serveru YouTube. Je možné, že například na Vimeo či rovnou na 4K televizi by vypadalo lépe. Ale to jen tipujeme. Každopádně máte před sebou ukázku toho, jak by mohl mobilní telefon disponující natáčením v Ultra HD posloužit jako profesionální filmařský nástroj. Autor se snažil zachytit prostředí ve všemožných světelných podmínkách. Vidíme záběry vody, ulic, odrazů slunečních paprsků, detailů nebo i tmavých interiérů v metru. Asi není potřeba vysvětlovat, že nejlépe jej dokážete posoudit na 4K obrazovce.

Zdroj: GSMarena