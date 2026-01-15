Xiaomi nabízí chytrou lampičku za pakatel! Má vlastní baterii a hodí se téměř kamkoliv Hlavní stránka Články Xiaomi Magnetic Reading Light Bar je 36 cm dlouhá LED lampička s magnetickým uchycením za 369 Kč Nabízí tři úrovně jasu, 2000mAh baterii s výdrží 4–5 hodin a index podání barev Ra90 Hodí se jako doplňkové světlo k monitoru, do šatníku nebo koupelny – ne jako hlavní zdroj osvětlení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Když potřebujete přisvítit na konkrétní místo – třeba nad monitor, do šatníku nebo vedle zrcadla v koupelně – máte v podstatě dvě možnosti: buď si necháte nainstalovat pevné osvětlení s vrtáním a elektrikářem, nebo koupíte nějakou přenosnou lampičku. Xiaomi Magnetic Reading Light Bar jde někam mezi – magneticky se přichytí prakticky kamkoliv, nabíjí se přes USB-C a stojí 369 korun. Magnetická základna a 3M lepicí páska Tři úrovně jasu a dotyková tlačítka Baterie vydrží 4–5 hodin Index podání barev Ra90, ale jen 150 lumenů Kam se to hodí Stojí to za 369 korun? Magnetická základna a 3M lepicí páska Lampička má 36 centimetrů, což je asi tak šířka běžného monitoru. Na zadní straně je magnetická základna, kterou buď přilepíte pomocí přiložené oboustranné 3M pásky na zeď nebo nábytek, nebo ji prostě položíte na kovový povrch (ledničku, police v šatníku s kovovým rámem). Samotné tělo lampy pak na základnu jen přiklapnete magnetem. Drží to solidně, ale pokud do toho šťouchnete, může spadnout. Na druhou stranu, tělo lampy můžete kdykoliv odpojit a použít ho jako ruční svítilnu nebo přilepit jinam. Magnetická konstrukce funguje dobře, jen si musíte dát pozor, abyste lampičku neměli v dosahu míst, kam často saháte – dotykové tlačítko totiž reaguje i na náhodné dotyky. KOUPIT XIAOMI SVĚTLO Tři úrovně jasu a dotyková tlačítka Na těle lampy jsou grafické ikony pro ovládání. Krátkým stiskem zapnete a vypnete, dlouhým podržením měníte jas. Máte na výběr ze tří úrovní – slabé světlo na orientaci (třeba v noci u postele), střední pro běžnou práci a maximum pro situace, kdy potřebujete opravdu dobře vidět. V praxi to funguje dobře, jen s tím dotykovým ovládáním to někdy hapruje – stačí se lampy lehce dotknout při přemisťování věcí na stole a snadno ji změníte jas. Není to tragédie, ale trochu mě to otravovalo. Baterie vydrží 4–5 hodin Xiaomi uvádí výdrž až 4,5 hodiny při maximálním jasu. Na nižších úrovních jasu to bude víc, ale každopádně nejde o lampu, kterou byste používali celý večer. Spíš je to na doplňkové osvětlení – chvilku u počítače, ranní líčení v koupelně nebo večerní hledání ponožek v šatníku. KOUPIT XIAOMI SVĚTLO Nabíjí se přes USB-C kabel (1,2 metru dlouhý, přibalený v balení). Nabíjení trvá několik hodin, takže ideálně ji přes noc připojíte k nabíječce a ráno máte zase plnou baterii. Index podání barev Ra90, ale jen 150 lumenů Xiaomi používá LED diody s indexem podání barev Ra90, což znamená, že barvy vypadají přirozeně – jako při denním světle. To je užitečné hlavně v koupelně při líčení nebo u šatníku, když si vybíráte oblečení a potřebujete poznat, jestli jsou ponožky tmavě modré nebo černé. Na druhou stranu, světelný tok je jen 150 lumenů. Pro srovnání: klasická žárovka do lustru má 800–1000 lumenů, stolní lampa na čtení má 400–600 lumenů. Xiaomi lampička je tedy spíš na doplňkové osvětlení – přisvítit si u počítače, aby vám monitor tolik nezatěžoval oči, nebo osvětlit konkrétní část místnosti. Na čtení knihy celý večer to není ideální. Kam se to hodí Z recenzí i oficiálního popisu vyplývá několik praktických použití, kde lampička dává smysl. Nad monitor – přilepíte magnetickou základnu na zeď za monitorem a lampička vám přisvítí na klávesnici, což snižuje kontrast mezi jasným displejem a tmavým okolím. Do šatníku – přilepíte ji na kovovou polici nebo horní část rámu a máte světlo tam, kde ho potřebujete. V koupelně vedle zrcadla – funguje jako doplňkové osvětlení při líčení nebo holení. U postele – místo nočního stolku s lampou stačí přilepit lampičku na zeď a máte světlo na čtení nebo orientaci v noci. KOUPIT XIAOMI SVĚTLO Stojí to za 369 korun? Za necelé čtyři stovky je Xiaomi Magnetic Reading Light Bar nejlevnější způsob, jak přidat místní osvětlení tam, kde ho potřebujete. Ano, výdrž baterie není ohromující. Ano, dotykové tlačítko je občas otravné. A ano, 150 lumenů není dost na to, abyste lampičku používali jako hlavní zdroj světla. Ale jako doplňkové osvětlení – k monitoru, do šatníku, vedle zrcadla nebo k posteli – funguje skvěle. Co říkáte na Xiaomi Magnetic Reading Light Bar? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi