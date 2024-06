Nová powerbanka od Xiaomi potěší jablíčkáře. Je krásně levná a umí MagSafe

Xiaomi na čínský trh vyslalo novou powerbanku, potěší jablíčkáře

Podporuje bezdrátovou technologii MagSafe a stojí pakatel

Nabíjet dovede dva telefony současně, maximální výkon je 18 W

Xiaomi v poslední době přišlo s velkou spoustou zajímavých produktů, mezi nimiž kromě obří televize najdeme také powerbanku speciálně určenou pro chytré telefony od Applu. Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh potěší jablíčkáře svou krásně nízkou cenovkou a podporou milované technologie MagSafe.

Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh se zatím dostala pouze na čínský trh, kde ji lze momentálně pořídit za 129 jüanů (asi 400 Kč bez daně). Časem by se teoreticky mohla rozšířit i do dalších států včetně České republiky, ale zda se tak skutečně stane, nedokážeme říct se 100% jistotou.

Jak už z názvu powerbanky vyplývá, její kapacita činí pouze 5 000 mAh. Ve srovnání s mnohými konkurenty je tedy tak trochu kompaktní ořezávátko, ale má to svůj důvod. iPhony se s ní totiž nabíjí magneticky, na záda telefonu je přichycena silou 10 N. Výrobce v materiálech láká na technologii automatické indukce, díky níž není k zahájení dobíjecího procesu nutné zmáčknout jediné tlačítko.

Powerbanka dovede tímto způsobem pracovat se 7,5W výkonem a současně do jejího USB-C portu můžete připojit kabel a nabíjet další zařízení až 10W výkonem. Kdybyste však nabíjeli telefon pouze drátově a powerbanka by magneticky nedodávala šťávu jinému zařízení, mohla by využívat až 18W výkon.

Xiaomi Magnetic Power Bank 5000mAh se pyšní rozměry 103,7 x 68,3 x 12 mm a je kompatibilní s iPhonem 12 a novějšími modely.

Ocenili byste tuto powerbanku na českém trhu?

Zdroje: Gizmochina, Canaltech