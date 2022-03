Pokud si myslíte, že partnerství mezi společnostmi zabývající se výrobou telefonů a výrobci fotoaparátů bývá jen na oko, rozhodně to nelze říct o spolupráci mezi společnostmi Huawei a Leica. Pokud jste někdy měli v ruce nějaký prémiový Huawei mobil, jistě víte že fotoaparáty jsou jedna z hlavních zbraní. A nyní to vypadá, že se Leica dostane do mnohem oblíbenějších telefonů.

Xiaomi 12 Ultra by mohl dostat Leica foťáky

Vzhledem k tomu, že se telefonů Huawei prodává méně, než by si společnost Leica představovala se nabízí partnerství s jinou firmou. Huawei má nahradit Xiaomi a první spolupráce bychom se mohli dočkat poměrně brzy. Už nějakou dobu slýcháme o modelu Xiaomi 12 Ultra, kam by se mohlo logo známé firmy dostat. V čínské ROM systému MIUI, respektive v aplikaci Gallery Editor se totiž vyskytuje kód, který firmu Leica přímo zmiňuje.

O tom, že toto partnerství vzniká jsme vás informovali již v loni v listopadu. Tohle je ovšem první hmatatelný důkaz. A zatím sami nevíme, jak velká tato spolupráce bude. Snad se nedočkáme jen několika filtrů, loga na zadní straně a upravené aplikace fotoaparátů, ale skutečné a poctivé práce, která vyšvihnula telefony od Huawei tam, kde teď jsou. Samozřejmě co se fotoaparátů týče.

Jak se na tuhle spolupráci těšíte?

Zdroj: XDA-Developers, letsgodigital