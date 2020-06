Šéf Xiaomi prozradil, které tři mobily jsou jeho nejoblíbenější. Uhodli byste?

Ředitel populární čínské firmy Xiaomi, jak je jeho dobrým zvykem, zveřejnil zajímavý příspěvek o mobilních na sociální síti Weibo. Tentokrát nejde o informace k žádné chystané novince, ale naopak o ohlédnutí do minulosti. Šéf Xiaomi Lei Jun v příspěvku prozradil, které tři mobily jsou jeho nejoblíbenější. Není úplně jasné, jestli vybíral telefony jen od “své” firmy, nicméně to tak dopadlo. Není divu, asi by si netroufl chválit cizí produkty. Mezi tři jemu nejbližší smartphony patří modely Mi MIX 2, Mi 6 a Mi 10 Pro. V tomto pořadí je má údajně nejvíce v oblibě.

U prvního z nich prý rozhodla sofistikovanost a komplikovanost konstrukce. Tento model má jednolité keramické tělo, které muselo při výrobě podstoupit sedmidenní “pečení” 1400 °C. K vytvrzování těla byl potřeba 240tunový lis a diamantová řezací hlava, která se starala o díry a záhyby, se prý musela měnit po každé dokončeném kusu. Druhý telefon v pořadí Xiaomi Mi 6 je pro Juna speciální pro jeho Bright Silver Discovery edici. V této úpravě má mobil vakuově lepenou zadní stranu ze skla a fólie, což mimo jiné znamená, že jde použít jako zrcadlo. A model Xiaomi Mi 10 Pro zařadil Lei Jun mezi tři nejoblíbenější mobily kvůli tomu, že jde o první vlajkový telefon prodávaný globálně. Dodal, že u tohoto modelu firma tentokrát nehleděla na nízkou cenu a soustředila se na maximální kvalitu a výkon.

Které tři Xiaomi mobily byste dali do TOP 3 vy?

