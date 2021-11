Společnost Xiaomi právě v Číně představila nový projektor Xiaomi Laser Cinema 2, přičemž by mělo jít o vůbec první projektor na světě s Dolby Vision ve 4K. Samozřejmě nejde o úplně levné zařízení, avšak za to co všechno umí rozhodně stojí za pozornost.

Xiaomi Laser Cinema 2 je první projektor co zvládá Dolby Vision ve 4K

Projektor Xiaomi Laser Cinema 2 dokáže promítat na 100palcové plátno ze vzdálenosti 20 cm. Pokud byste chtěli ještě větší obraz, zvládne projektor až 200 palců, avšak samotná firma doporučuje používat velikost od 80 do 150 palců. Co se týče kvality videa, projektor je schopen promítat videa ve 4K rozlišení, navíc s kontrastem 3000:1 a nechybí podpora HDR, HDR10 nebo právě zmíněné Dolby Vision. Díky technologii ALPD RB+ má Xiaomi Laser Cinema 2 nabídnout lepší barvy než jiné projektory.

Co se týče hardwarové výbavy, pod kapotou tiká čipset MediaTek MT9669 spolu se 3 GB RAM a 32GB úložištěm. Systémem je pak tradiční MIUI for TV a můžeme počítat také se 30W reproduktory s podporou Dolby Atmos či DTS Sound. Z portové výbavy stojí za zmínku 2x HDMI 2.0, 2x USB 2.0, audio jack či ethernet. V přepočtu zařízení vychází asi na 51 000 korun.

Jak se vám líbí nový projektor Xioami?