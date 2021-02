Xiaomi láká na premiéru Redmi K40, na co se můžeme těšit?

Podznačka čínského dravce Xiaomi nás začíná lákat na premiéru Redmi K40. To by svou výbavou mělo spadat do vyšší-střední třídy ovšem se sympaticky nastavenou cenou. V rámci značky Redmi se k nám sice dováží výhradně levnější smartphony, není však vyloučeno, že se Redmi K40 dočkáme později i my – třeba pod logem Poco či přímo Xiaomi Mi. Pojďme se tedy podívat, co by novinka měla nabídnout.

Redmi K40 vsadí na trojici fotoaparátů

Víceméně jediné oficiálně potvrzené informace můžeme vyčíst z dnes vypuštěného teaseru. Na snímku můžeme vidět modul modul na zádech zatím neodhalené novinky. Na první pohled je pak patrné, že se také Redmi K40 vydá v tomto ohledu stejným směrem jako Xiaomi Mi 11 a počet fotoaparátů na svých zádech zredukuje na 3. Zatím můžeme pouze hádat, ale je velmi pravděpodobné, že se i zde bude jednat o sestavu skládající se ze standardního primárního, superširokoúhlého a makro fotoaparátu. Pro “lepší rozlišení” Redmi K40 a vybavenějších modelů je teoreticky možné, že namísto makro kamerky se dočkáme pouze senzoru pro lepší zachycení hloubky ostrosti. To je však z našeho pohledu spíše méně pravděpodobné. Dále je na snímku vidět dvoutónové LED přisvícení a laserové ostření.

Zajímavý je také tvar rámečku, do kterého přetékají záda telefonu. Zda se Redmi K40 vytáhne kombinací kovu a skla či v rámci úspory nákladů zůstane u plastu se momentálně můžeme jen dohadovat. Podstatně zajímavější jsou však úniky ohledně použitého chipsetu. Vlajkový Snapdragon 888 by si totiž údajně mělo Redmi schovat pro model Redmi K40 Pro. Na dveře klepající Redmi K40 by ak mělo spoléhat na o něco slabší, nicméně stále velmi výkonný Snapdragon 870. Dle čínského certifikačního úřadu bychom se pak měli dočkat baterie o kapacitě 4 500 mAh, Androidu 11 a AMOLED displeje s průstřelem. Ten by dle různých úniků měl přijít se 120Hz obnovovací frekvencí. Na premiéru Redmi K40 by mělo dojít již 25. února. Cena pro domácí trh by přitom neměla překročit v přepočtu 10 tisíc Kč.

