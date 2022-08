Jste připraveni? Xiaomi ve čtvrtek odhalí tři nové produkty

Zatímco výrobci jako Apple, Google či Samsung mají své konference zpravidla maximálně třikrát za rok, čínské Xiaomi jde zcela opačným směrem, a nehodlá své plány měnit. Na 11. srpna totiž chystá tiskovou konferenci, na které dojde na představení několika nových produktů.

Není to tak dávno, co se nechal leaker Ice Universe slyšet, že bude nová generace čínského ohebného mobilu Xiaomi MIX Fold 2 představena 11. srpna a nutno uznat, že měl pravdu, jelikož tuto informaci firma potvrdila na svém oficiálním účtu Weibo. Kromě toho budou představena také sluchátka Xiaomi Buds 4 Pro a tablet Xiaomi Pad 5 Pro. Že už firma jeden takový loni představila? To je sice pravda, ale tento kousek dostane hned 12,4palcový displej (oproti 11palcovému u předchůdce) nebo 50Mpx hlavní fotoaparát.

V tuto chvíli bohužel neznáme žádné podrobnější specifikace. Do oficiálního uvedení však zbývá posledních několik hodin. Pokud se tedy o novinkách chcete dozvědět více, určitě nezapomeňte sledovat náš web.

Na kterou Xiaomi novinku se těšíte nejvíce?

