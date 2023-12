Tato pětice od Xiaomi získá HyperOS nejdříve! Máte některé?

Xiaomi pokračuje s testováním HyperOS, který je postavený na Androidu 14

Systém si svou premiéru odbyl v Číně u řady Xiaomi 14, na kterou se moc těšíme

Máme seznam pěti telefonů Xiaomi, které v Evropě update obdrží jako první

HyperOS už několik dní v redakci testujeme, prozatím jsme publikovali obsáhlou galerii screenshotů a brzy se můžete těšit na podrobné srovnání s MIUI 14, které aktuálně běží ve většině telefonů od Xiaomi, nejčastěji v kombinaci s operačním systémem Android 13.

V Číně už testování HyperOS probíhá delší dobu, nás ale nejvíce zajímá situace v Evropě. Díky serveru xiaomiui už teď víme, která pětice od Xiaomi by měla update na HyperOS dostat jako první. Uvolnění se rychle blíží, dočkáme se už v lednu?

Osobně si myslím, že lednový termín nemusí být nereálný, je ale možné, že Xiaomi uvolní HyperOS pro stávající mobilní telefony až po globálním představení řady Xiaomi 14, kterým bude chtít výrobce dopřát maximální pozornost. Ale teď to nejdůležitější – evropské verze HyperOS už se testují na celé řadě telefonů Xiaomi 13. Právě pětice Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro by měla být tou první, která obdrží HyperOS v Evropě.

Aktualizace samozřejmě dorazí do mnoha dalších telefonů Xiaomi, Redmi a POCO, prvním tabletem s HyperOS by měl být Xiaomi Pad 6. Android 14 v kombinaci s HyperOS zatím vypadá moc dobře, příští rok se máme na co těšit. Ale nebude to jen o Xiaomi, rychle se blíží představení řady Galaxy S24 od Samsungu, těšíme se na OnePlus 12 a uvidíme, co si pro nás připraví například Sony.

Těšíte se na HyperOS od Xiaomi?

Zdroj: xiaomiui