Xiaomi ukončuje podporu více než 20 telefonům! Není na seznamu i váš model? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi ukončuje podporu více než 20 zařízení, která nedostanou aktualizaci na HyperOS 3 Mezi vyřazenými jsou i relativně nedávné modely jako Poco F4, Xiaomi 12X nebo celá řada 11T Konec podpory nastane ještě letos, poslední bezpečnostní aktualizace dorazí nejpozději v únoru 2026 Jakub Kárník Publikováno: 4.10.2025 17:00 Xiaomi zveřejnilo plán vydání HyperOS 3 pro globální trh a s ním přišla i nepříjemná zpráva – více než 20 zařízení z portfolia Poco, Redmi a Xiaomi se nové verze systému nedočká. Některé z nich přitom nejsou ani tři roky staré, což ukazuje na problematický přístup výrobce k dlouhodobé podpoře. Pro uživatele postižených modelů to znamená, že jejich telefony letos dosáhnou konce životnosti a přestanou dostávat bezpečnostní aktualizace. Co je HyperOS 3 a kdy vychází? HyperOS 3 je třetí generace nadstavby Xiaomi nad Androidem, která nahradila dřívější MIUI. Výrobce rozdělil plán aktualizací na tři fáze, které běží od října 2025 do března 2026. První vlna začala v říjnu a zahrnuje vlajkové modely, druhá vlna přijde na řadu v lednu až únoru 2026 a třetí fáze završí vydání na jaře 2026. Pro čínský trh zveřejnilo Xiaomi separátní plán, který zahrnuje i modely specifické pro tamní trh – například Mix Fold skládací telefony nebo řadu Redmi K, která se v Česku neprodává. Globální plán je tedy o něco stručnější, ale stále pokrývá desítky modelů. Zajímavé je, že ne všechna zařízení s HyperOS 3 dostanou všechny funkce. Například Hyper Island, nová funkce pro správu notifikací a widgetů, nebude dostupná na některých modelech střední třídy – včetně Redmi Note 14 Pro Plus, což je telefon, který vyšel teprve před pár měsíci. Která zařízení HyperOS 3 nedostanou? Xiaomi zveřejnilo seznam zařízení, která letos dosáhnou konce životnosti a na oficiální plán aktualizací na HyperOS 3 se nedostala. Poslední bezpečnostní aktualizace obdrží nejpozději v únoru 2026, poté budou oficiálně považována za zastaralá. Seznam vyřazených zařízení: POCO F4 POCO F4 Pro POCO F4 GT POCO M5 POCO M5s POCO X4 GT Pro POCO X4 GT POCO X5 Pro 5G Redmi A2 Redmi A2+ Redmi 12C Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi 11T Xiaomi 11T Pro Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi Mix Fold Xiaomi Mix 4 Xiaomi 12X Pokud tedy máte jeden z těchto telefonů, budete ještě pár měsíců dostávat bezpečnostní záplaty, pak životnost vašeho zařízení skončí a bude třeba pořídit nový nebo přejít na alternativní ROM. Je na seznamu i váš telefon? Zdroj: XiaomiTime O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi