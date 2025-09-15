Na těchto 80 zařízeních Xiaomi se právě testuje HyperOS 3! Nachází se na seznamu i váš model? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi testuje HyperOS 3 na více než 80 zařízeních napříč portfoliem Xiaomi, Redmi a POCO Nový systém postavený na Androidu 16 přináší výrazné designové změny inspirované iOS Kromě veřejné bety probíhá rozsáhlé interní testování, stabilní verze by měla dorazit brzy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.9.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi testuje svůj HyperOS 3 na více než osmdesátce zařízení. Čínský gigant tím dává jasně najevo, že tentokrát nechce s aktualizacemi otálet. A nejde jen o vlajkové lodě – v seznamu najdeme i cenově dostupné modely řady Redmi a POCO. Beta i interní testování běží naplno Xiaomi spustilo veřejný beta program pro 22 zařízení, ale podle informací portálu XiaomiTime probíhá interní testování na daleko větším počtu modelů. Celkově se bavíme o více než 80 telefonech a tabletech. KOUPIT TELEFONY XIAOMI V seznamu nechybí vlajky jako Xiaomi 15 Ultra nebo skládačky MIX Fold 4 a MIX Flip, ale příjemným překvapením je přítomnost starších modelů jako Xiaomi 13 nebo Redmi K60 Ultra. Xiaomi zařízení: Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13T Xiaomi 13T Pro Xiaomi 14 Xiaomi 14 Civi Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15S Pro Xiaomi Civi 5 Pro Xiaomi Civi 4 Pro Xiaomi MIX Flip Xiaomi MIX Flip 2 Xiaomi MIX Fold 4 Xiaomi Mix Fold 3 Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi Pad 7 Ultra Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Redmi zařízení: REDMI 15 REDMI 15 4G REDMI K Pad REDMI K80 REDMI K80 Pro REDMI K80 Ultra REDMI Note 15 REDMI Note 15 Pro REDMI Pad 2 REDMI Pad 2 4G REDMI Turbo 4 REDMI Turbo 4 Pro Redmi 13 Redmi 13 5G Redmi 13X Redmi 14C Redmi 14R 5G Redmi A3 Pro Redmi A4 Redmi K60 Ultra Redmi K70 Redmi K70 Pro Redmi K70 Ultra Redmi K70E Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 Pro+ Redmi Note 13R Redmi Note 14 Redmi Note 14 4G Redmi Note 14 Pro Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 Pro+ Redmi Pad Pro 5G Redmi Pad SE 4G Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi Redmi Turbo 3 POCO zařízení: POCO C75 POCO C75 5G POCO F6 POCO F6 Pro POCO F7 POCO F7 Pro POCO F7 Ultra POCO M6 POCO M6 Plus 5G POCO M6 Pro 4G POCO M7 4G POCO M7 5G POCO M7 Plus POCO M7 Pro 5G POCO X6 5G POCO X6 Pro POCO X7 POCO X7 Pro Které telefony dostanou HyperOS 3? Seznam testovaných zařízení je opravdu rozsáhlý. Vlajkové modely Xiaomi zahrnují celou řadu 13, 14 i nejnovější 15, včetně jejich Pro a Ultra variant. Řada Redmi dostane podporu od základních modelů jako Redmi 13 přes oblíbené Note 13 Pro až po K70 a K80 (ty jsou k dispozici pouze v Číně). Zajímavostí je, že v seznamu figurují i úplně nové modely jako Redmi K80 Ultra nebo Redmi Note 15 Pro, které ještě ani nebyly oficiálně představeny. KOUPIT TELEFONY XIAOMI Ani majitelé telefonů POCO nepřijdou zkrátka. HyperOS 3 míří na modely od základního C75 přes střední třídu M6 a M7 až po výkonné F6 Pro a F7 Ultra. Super Island a nový design jako z iPhonu HyperOS 3 není jen o rychlosti a optimalizaci. Xiaomi výrazně přepracovalo design, který teď připomíná kombinaci Androidu s estetikou iOS. Není to poprvé, co se čínský výrobce nechává inspirovat Applem, ale tentokrát to dotáhl do extrému. Hlavní novinkou je Super Island – Xiaomi verze Dynamic Islandu, kterou Apple představil u iPhonu 14 Pro. Funkce zobrazuje animace kolem výřezu pro kameru, upozornění a živé aktivity. Změnily se i ikony aplikací a indikátory baterie, které jsou teď minimalistické a čisté. Xiaomi přidalo také efekt „tekutého skla" do launcheru a nové možnosti přizpůsobení hodin na zamykací obrazovce. Celkově systém působí uhlazenějším a modernějším dojmem než současný HyperOS 2. Kdy dorazí stabilní verze? Xiaomi zatím oficiální datum vydání neoznámilo, ale rozsah testování naznačuje brzké vydání. Veřejná beta běží od konce srpna a pokud vše půjde podle plánu, stabilní verze se dočkáme ještě před koncem roku. Svůj debut si má odbýt v chystaných modelech Xiaomi 16T a 16 T Pro. Nachází se na seznamu i vaše zařízení? Zdroj: XiaomiTime Android 16 HyperOS Xiaomi