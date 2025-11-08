Na těchto starších telefonech teď Xiaomi testuje HyperOS 3 postavený na Androidu 15. Máte některý z nich? Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi aktuálně testuje HyperOS 3 na bázi Androidu 15 na 12 telefonech a tabletech Pro většinu zařízení ze seznamu půjde o poslední velkou aktualizaci systému Redmi Note 13 5G je nejblíže veřejnému vydání s verzí OS3.0.0.2.VNQMIXM Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Čínský gigant Xiaomi začal interně testovat HyperOS 3 postavený na Androidu 15 na celkem dvanácti zařízeních. Informaci přinesl server XiaomiTime, který se odvolává na testovací záznamy Mi Community. Pro řadu telefonů ze seznamu půjde bohužel o poslední velkou systémovou aktualizaci, což znamená konec podpory nových funkcí. Kompletní seznam testovaných zařízení Podle uniklých testovacích logů aktuálně Xiaomi testuje HyperOS 3 na bázi Androidu 15 na těchto zařízeních: Redmi Note 13 5G (Globální, EEA, Turecko, Čína – OS3.0.0.2.VNQMIXM) POCO F5 Pro / Redmi K60 (Čína – OS3.0.0.4.VMNCNXM, Globální – OS3.0.0.1.VMNMIXM) Xiaomi 13 Lite / Civi 2 (EEA – OS3.0.0.1.VLLEUXM) Xiaomi MIX FOLD 2 (Čína – OS3.0.0.1.VLRCNXM) Xiaomi 12T Pro / Redmi K50 Ultra (Čína – OS3.0.0.1.VLFCNXM) Xiaomi 12 Pro (Čína – OS3.0.0.1.VLBCNXM) Xiaomi 12S Ultra (Čína – OS3.0.0.1.VLACNXM) Xiaomi 12 (Čína – OS3.0.0.1.VLCCNXM) Redmi K60 Pro (Čína – OS3.0.0.2.VMKCNXM) Xiaomi Civi 3 (Čína – OS3.0.0.2.VMICNXM) Redmi Note 12T Pro (Čína – OS3.0.0.1.VLHCNXM) Xiaomi Pad 6 Pro (Čína – OS3.0.0.2.VMYCNXM) Z testovacích verzí je patrné, že Redmi Note 13 5G se blíží finální verzi nejvíce – jeho globální build OS3.0.0.2.VNQMIXM je údajně téměř stabilní a připravený na veřejné vydání. Poslední aktualizace pro starší modely Pro většinu zařízení ze seznamu bude HyperOS 3 s Androidem 15 poslední velkou aktualizací – po jejím vydání už prý neobdrží HyperOS 3.1. Telefony budou dostávat pouze bezpečnostní záplaty a drobné opravy chyb, ale žádné nové funkce ani vylepšení systému. Zajímavým případem je Redmi Note 13 5G, které podle oficiálních informací Xiaomi končí na Androidu 15, zatímco jeho dražší sourozenci ze stejné řady jako Redmi Note 13 Pro 5G dostanou ještě Android 16. Toto rozhodnutí souvisí s politikou podpory, kdy základní modely dostávají kratší softwarovou podporu než Pro verze. Která zařízení zatím čekají Server XiaomiTime také zveřejnil seznam telefonů, které zatím nemají žádnou testovací verzi HyperOS 3, ale stále se očekává jejich aktualizace: Xiaomi 12S Xiaomi 12S Pro POCO F5 5G POCO M6 Pro Redmi Note 12 Turbo Xiaomi 12T Pokud se vaše zařízení nenachází ani v jednom ze seznamů, šance na HyperOS 3 jsou minimální. Xiaomi totiž obvykle nezahajuje testování na zařízeních, která nebyla zahrnuta do prvních testovacích vln. Co přinese HyperOS 3 Nový systém HyperOS 3 postavený na Androidu 15 přináší několik vylepšení. Uživatelé se mohou těšit na plynulejší animace, lepší správu paměti a optimalizovanější systém. Pro novější telefony, které později dostanou také Android 16, bude HyperOS 3 pouze mezikrokem k dalším aktualizacím. Pro starší modely však představuje finální kapitolu jejich softwarové podpory. Máte některý z telefonů ze seznamu? Těšíte se na HyperOS 3? Zdroje: XiaomiTime, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace Android 15 android telefon HyperOS nadstavba Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.