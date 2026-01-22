TOPlist

Tento monitor od Xiaomi zase o pár stovek zlevnil! Má 180Hz frekvenci a podporu FreeSync

  • Xiaomi Gaming Monitor G24i je 24" herní monitor s obnovovací frekvencí 180 Hz
  • Cílí na hráče kompetitivních titulů jako CS2 nebo Valorant
  • Podle Heureky ho v Česku pořídíte již od 2 389 Kč

Jakub Kárník
22.1.2026 12:00
Ikona komentáře 0
Herní monitor Xiaomi Gaming Monitor G24i

Hledáte levný herní monitor a nechcete slevit z plynulosti obrazu? Xiaomi Gaming Monitor G24i je 23,8″ panel, který aktuálně patří mezi nejzajímavější volby ve své cenové kategorii. A cena šla od uvedení na trh pěkně dolů.

180 Hz pro kompetitivní hraní

Monitor nabízí IPS LCD panel s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 180 Hz – to je solidní porce pro jakoukoliv kompetitivní hru. K tomu 1ms GTG odezva a podpora FreeSync, která synchronizuje snímkovou frekvenci s GPU a eliminuje trhání obrazu. Pro hráče Counter-Strike 2 nebo Valorantu ideální kombinace.

Nechybí HDR režim (ten bude však kvůli nižšímu jasu takřka nepoužitelný, jde spíš o marketing) ani certifikace TÜV Low Blue Light pro snížení únavy očí. Konektivita zahrnuje HDMI, DisplayPort a 3,5mm audio jack.

Podle srovnávače Heureka se Xiaomi Gaming Monitor G24i dá v Česku pořídit už od 2 389 Kč. Za 180Hz monitor s FreeSync a IPS panelem je to solidní nabídka.

Pořídili byste si monitor od Xiaomi?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

