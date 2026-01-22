Tento monitor od Xiaomi zase o pár stovek zlevnil! Má 180Hz frekvenci a podporu FreeSync Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Gaming Monitor G24i je 24" herní monitor s obnovovací frekvencí 180 Hz Cílí na hráče kompetitivních titulů jako CS2 nebo Valorant Podle Heureky ho v Česku pořídíte již od 2 389 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Hledáte levný herní monitor a nechcete slevit z plynulosti obrazu? Xiaomi Gaming Monitor G24i je 23,8″ panel, který aktuálně patří mezi nejzajímavější volby ve své cenové kategorii. A cena šla od uvedení na trh pěkně dolů. 180 Hz pro kompetitivní hraní Monitor nabízí IPS LCD panel s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 180 Hz – to je solidní porce pro jakoukoliv kompetitivní hru. K tomu 1ms GTG odezva a podpora FreeSync, která synchronizuje snímkovou frekvenci s GPU a eliminuje trhání obrazu. Pro hráče Counter-Strike 2 nebo Valorantu ideální kombinace. KOUPIT NA HEURECE Nechybí HDR režim (ten bude však kvůli nižšímu jasu takřka nepoužitelný, jde spíš o marketing) ani certifikace TÜV Low Blue Light pro snížení únavy očí. Konektivita zahrnuje HDMI, DisplayPort a 3,5mm audio jack. KOUPIT NA HEURECE Podle srovnávače Heureka se Xiaomi Gaming Monitor G24i dá v Česku pořídit už od 2 389 Kč. Za 180Hz monitor s FreeSync a IPS panelem je to solidní nabídka. Pořídili byste si monitor od Xiaomi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce počítačový monitor slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025