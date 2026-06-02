Ultraširoký herní monitor Xiaomi v Česku dál padá na ceně! Má rozlišení 3440 x 1440, umí 180 Hz a seženete jej pod 6 tisíc

Jakub Kárník
2.6.2026 12:00
Chcete na hraní i práci pořádně širokou plochu bez velkého utrácení? 34″ ultrawide Xiaomi G34WQi teď s kódem ALZADNY25 stojí 5 618 Kč místo 7 490 Kč. Za tu cenu je to podle majitelů malý zázrak – jen vědět, co od VA panelu čekat.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete pohlcující 21:9 plochu na hry i multitasking se 180 Hz a slušnými barvami z výroby.
⚠️ Zvažte, že u VA panelu je nutné sedět zhruba uprostřed, v rychlých hrách je mírný ghosting a chybí reproduktory.
💡 Za 5 618 Kč s kódem ALZADNY25 patří k cenově nejvýhodnějším 34″ ultrawidům na trhu (4,6/5 z 49 recenzí).

Proč ho majitelé berou jako cenový trhák

V recenzích jednoznačně vede poměr cena/výkon – řada lidí ho označuje za bezkonkurenční v této hladině. Chválí se 180 Hz, ultraširoký 21:9 formát, který přidá oproti běžným 16:9 zhruba o třetinu víc vodorovné plochy, a slušné tovární kalibrace barev (95 % DCI-P3, VA kontrast 4000:1 s hlubokou černou). Příjemná je i kvalitní kovová noha s nastavením výšky a fakt, že je v balení rovnou DisplayPort kabel.

Co obnáší VA panel a zakřivení

Tady je férové nastavit očekávání. Jako u většiny VA panelů platí, že je nejlepší sedět zhruba uprostřed – při pohledu ze strany kontrast a barvy mírně ztrácejí. V nejrychlejších esportových hrách (například CS) majitelé pozorují lehký ghosting, u běžných her a práce je ale minimální. Pár uživatelů také zmínilo únavu očí při velmi dlouhém sledování – jde spíš o individuální a menšinovou zkušenost, ale u zakřivených VA monitorů to není výjimečné. A drobnost: 34″ ultrawide je na výšku nižší než klasický 32″ monitor, s čímž počítejte.

Pár praktických tipů

Z recenzí pár věcí, které vám ušetří mrzení: v balení je jen DisplayPort kabel, ne HDMI – pokud připojujete přes HDMI, kabel si pořiďte zvlášť. Monitor nemá reproduktory a 3,5mm výstup na sluchátka je dost tichý. Vzadu je RGB kroužek, který svítí slabě a část lidí ho považuje za zbytečný – dá se ale v menu naladit i úplně vypnout. A nečekejte USB hub, ten tu chybí.

Pro pohlcující hraní a multitasking za málo peněz je to skvělá koupě. Pokud jste hardcore esportový hráč citlivý na ghosting nebo potřebujete bezchybné úhly pohledu na přesnou práci, zvažte IPS model.

Láká vás ultrawide na pohlcující hraní, nebo zůstanete u klasického 16:9?

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

