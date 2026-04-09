Xiaomi spustilo největší akci roku! Slevy platí na nové telefony i chytrou domácnost Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi spustilo každoroční Fan Festival 2026 — nabízí slevy až 55 % na telefony, tablety i chytrou domácnost Novinky Xiaomi 17 a 17 Ultra jsou poprvé v akci, pořídíte je od 19 549 Kč, respektive 32 399 Kč Akce běží celý duben na mi.com/cz i u distributorů jako například Alza Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.4.2026 12:10 Žádné komentáře 0 Duben u Xiaomi tradičně znamená oslavu fanoušků. Firma vznikla v dubnu 2010 a od roku 2012 pořádá Xiaomi Fan Festival — akci, která postupně přerostla z čínské lokální záležitosti v globální slevovou událost. Letošní ročník není výjimkou a pro český trh přináší zajímavé ceny na čerstvé novinky i osvědčené produkty. Nakupovat můžete na mi.com/cz, ale i u běžných distributorů jako Alza či dalších prodejců. A pokud vás láká slosování o robotický vysavač nebo powerbanku, stačí v pravou chvíli sáhnout po správném produktu. Xiaomi 17 a 17 Ultra: novinky rovnou v akci Hlavními hvězdami letošního festivalu jsou čerstvě uvedené modely Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Základní Xiaomi 17 s optickými čočkami Leica Summilux pořídíte v konfiguraci 12/256 GB od 19 549 Kč (běžná cena 22 999 Kč), varianta 12/512 GB vyjde na 20 399 Kč. Příplatek je tedy jen pár stovek za dvojnásobné úložiště. Kdo chce to nejlepší, může sáhnout po Xiaomi 17 Ultra s 200Mpx teleobjektivem Leica (75–100 mm) a konfigurací 16/512 GB za 32 399 Kč místo běžných 35 999 Kč. U obou modelů navíc Xiaomi nabízí výkupní bonus až 5 000 Kč za starý telefon, takže reálná cena může klesnout ještě níž. Telefony a tablety: oblíbená řada 15T opět v akci! Festival ale zdaleka nekončí u sedmnáctkové řady. Mezi nejzajímavější nabídky patří řada Xiaomi 15T — model 15T startuje na 9 999 Kč (z původních 14 990 Kč), vyšší 15T Pro pak od 12 999 Kč (z 18 990 Kč). Obě varianty s čočkami Leica Summilux a výkupním bonusem až 1 500 Kč nabízí za festivalové ceny mimořádný poměr výkonu a ceny. Z řady POCO stojí za pozornost úplně nové POCO X8 Pro Max s baterií 8 500 mAh a 100W nabíjením za 11 999 Kč (z 15 299 Kč), případně levnější POCO X8 Pro od 7 899 Kč. Pro méně náročné uživatele je tu řada Redmi Note 15 začínající na pouhých 3 699 Kč. Stále však nabízí AMOLED displej se 120 Hz, solidní výkon a velkou baterii. Tablety nezůstaly stranou — nový Xiaomi Pad 8 Pro s 3,2K displejem o frekvenci 144 Hz a čipem Snapdragon 8 Elite pořídíte od 13 299 Kč, základní Xiaomi Pad 8 se Snapdragonem 8s Gen 4 od 9 099 Kč. Kdo hledá tablet hlavně na konzumaci obsahu, může sáhnout po Redmi Padu 2 za 3 499 Kč. Chytrá domácnost: vysavače, televize i projektor Xiaomi Fan Festival tradičně neznamená jen slevy na telefony. Značka postupně buduje ekosystém chytré domácnosti a festivalové ceny jsou dobrá příležitost ho vyzkoušet. Robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro se základní stanicí na horkovzdušné sušení pořídíte za 11 499 Kč (z 15 399 Kč), levnější X20+ za 9 999 Kč a vstupní model H40 za 4 899 Kč. Mezi zajímavé kousky patří Xiaomi TV S Mini LED 55″ za 12 999 Kč nebo jeho větší 75″ sourozenec za 23 999 Kč. Projektor Xiaomi Smart Projector L1 Pro za 6 399 Kč (z 7 199 Kč) potěší ty, kdo chtějí velký obraz bez velké televize. A pokud hledáte ledničku, Xiaomi Refrigerator Cross Door s kapacitou 502 litrů vyjde na 14 999 Kč. Z drobností stojí za zmínku horkovzdušná fritéza Xiaomi Smart Air Fryer za 1 299 Kč, hodinky Xiaomi Watch 5 s Google Gemini (který funguje i v češtině!) za 6 999 Kč nebo vynikající sluchátka Xiaomi Buds 5 Pro za 4 699 Kč. Kupóny, slosování a kde vlastně nakoupit Na mi.com/cz najdete kromě zvýhodněných cen i sadu slevových kupónů — 5% sleva na telefony a tablety, 7% sleva na AIOT produkty, sluchátka, hodinky a náramky a 5% sleva na televize. Kupóny mají platnost 30 dní a dají se vyzvednout přímo na festivalové stránce. Xiaomi navíc rozjelo slosování o ceny. Při nákupu telefonu nebo tabletu mezi 8. dubnem a 3. květnem se automaticky zapojíte do soutěže o Xiaomi Robot Vacuum S20 nebo 165W Power Bank 10 000 mAh — výherci budou vybíráni podle chronologického pořadí nákupů (každý 10., 20., 30. kupující atd.). Při nákupu vysavače, fritézy, televize nebo koloběžky můžete vyhrát telefon Redmi A5. Akce neběží jen na mi.com — festivalové ceny najdete i u distributorů jako například Alza.cz. 