Společnost Xiaomi se v tuto chvíli zabývá aktualizacemi na MIUI 14 s Androidem 13, avšak některé telefony musela odříznout. Nedávno jsme vám přinesli poměrně velký seznam telefonů, které se nové nadstavby nedočkají a nyní na něj bohužel přibývají další modely.

Seznam EOS (End of Support) se rozšířil o další čtyři telefony od Xiaomi. Konkrétně se jedná o Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G a POCO X2. Pokud se telefon dostane na tento seznam, znamená to, že pro něj končí softwarová podpora a to včetně bezpečnostních záplat. To znamená, že bude váš telefon snadněji napadnutelný.

Pokud si ale nechcete kupovat nový mobil, můžete vyzkoušet jednu z alternativních ROM. Ta vám zaručí nejen bezpečnostní aktualizace, ale v některých případech i nový systém. Musíte se však smířit s absencí MIUI vychytávek. Ve většině případů se totiž tyto ROM podobají spíše čistému Androidu.

Jaký telefon od Xiaomi používáte vy?

Zdroj: gizmochina.com