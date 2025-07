Spletl jsem si ho s pouzdrem na sluchátka. Xiaomi v Česku prodává miniaturní holicí strojek za pár korun

Jako technologický web testujeme především chytré telefony, tablety, sluchátka nebo chytrou domácnost, ale občas nám do redakce přistane i něco méně „inteligentního“. Tentokrát to byla šedá krabička, kterou jsem si nejprve spletl s pouzdrem na bezdrátová sluchátka. Ukázalo se však, že jde o holicí strojek Xiaomi Electric Shaver S200 za necelých 600 korun. Jelikož mé obličejové ochlupení připomíná spíše jemné chmýří než dospělé vousy a běžně kombinuji klasický elektrický strojek do zásuvky s občasným použitím žiletky, byl jsem zvědavý, jak obstojí tento kapesní drobek v každodenním životě.

Je to opravdu TEN holicí strojek?

První setkání s Xiaomi Electric Shaver S200 vás zaručeně překvapí. Strojek je skutečně miniaturní – se svými rozměry 6,3 × 5,6 × 2,7 cm se vejde prakticky kamkoliv. Zatímco v příručním zavazadle tento fakt vypadá jako výhoda, v reálném životě jsem se přistihl, jak zoufale hledám strojek po celé koupelně, jen abych ho nakonec našel mezi kartáčkem na zuby a kelímkem.

Designově jde o typický produkt Xiaomi – minimalistický, elegantní a praktický. Šedá povrchová úprava s jemným pískováním opravdu odolává otiskům prstů i při každodenní manipulaci, což je příjemné překvapení.

Balení obsahuje kromě samotného strojku také cestovní pouzdro, čisticí štěteček a nabíjecí kabel s USB-C konektorem. Adaptér musíte použít vlastní, ale v dnešní době, kdy EU donutila i Apple používat USB-C standard, to není snad žádný problém.

Inteligentní, i když ne chytrý

Ačkoli S200 nepatří mezi chytré spotřebiče s Wi-Fi nebo Bluetooth, nabízí zajímavý prvek „inteligence“ – dotykový snímač, který automaticky aktivuje motor při kontaktu s pokožkou. V praxi to funguje překvapivě dobře – stačí vzít strojek do ruky, přiložit k tváři a on se sám rozběhne. Jakmile ho oddálíte, okamžitě se vypne.

Tato funkce má několik výhod – prodlužuje výdrž baterie, zjednodušuje ovládání a snižuje riziko nechtěného zapnutí v batohu nebo kapse. Po pár dnech používání mi tradiční vypínač u mého velkého strojku začal připadat zbytečně archaický.

Systém funguje spolehlivě a bez zbytečných prodlev, i když občas se stává, že při holení pod bradou je třeba trochu experimentovat s úhlem, aby strojek zůstal aktivní.

Jak holí miniaturní strojek za šest stovek?

Klíčovou otázkou samozřejmě je, jak se S200 vypořádá se svým hlavním úkolem – holením. S mým „chmýřím“ si poradil bez problémů, i když oproti mému výkonnějšímu strojku do zásuvky občas trochu zatahá. Motor s 8000 otáčkami za minutu poskytuje překvapivý výkon vzhledem k velikosti zařízení. Dvojité zakřivené folie se dobře přizpůsobují konturám tváře a v kombinaci s plovoucími břity dokáží dosáhnout slušného oholení.

Samozřejmě nelze očekávat výsledky srovnatelné s prémiovými strojky za několik tisíc korun nebo s klasickou žiletkou. Na každodenní úpravu jemnějších vousů je ale S200 více než dostačující. Nejlépe se osvědčil při holení tváře a krku, o něco hůře si poradil s oblastí pod nosem a kolem brady, kde bylo občas potřeba několik tahů.

Oceňuji také možnost mokrého holení, která výrazně zlepšuje výsledek. Díky vodotěsnosti IPX7 se nemusíte bát použít pěnu nebo gel, a strojek pak jednoduše opláchnout pod tekoucí vodou. Při pravidelném čištění (stačí sejmout magnetickou hlavici a vypláchnout) si S200 udržuje identický výkon i po několika týdnech používání.

Výdrž, která překvapí

Lithium-iontová baterie, kterou najdeme v útrobách S200, překvapivě drží slibovaných 60 minut provozu. V praxi to znamená v mém případě přibližně měsíc běžného používání na jedno nabití, což je u takto kompaktního zařízení působivé. Nabíjení pomocí USB-C trvá necelé dvě hodiny.

Během testování jsem si všiml, že výkon motoru zůstává konzistentní i při nižším stavu baterie. Nestává se tedy, že by strojek ke konci cyklu zpomaloval nebo ztrácel účinnost, s čímž jsem se osobně u konkurence setkal. Jediným náznakem vybíjející se baterie je jemné snížení hlasitosti motoru, ale i tak strojek holí relativně spolehlivě.

Je to miniaturní… až příliš?

Kompaktní rozměry S200 jsou jeho největší předností i potenciální slabinou. Na cesty je tento strojek naprosto ideální – vejde se do jakékoliv cestovní taštičky, nevyžaduje speciální nabíječku a díky pouzdru se nemusíte bát poškození. Při delším používání doma však může být jeho velikost trochu omezující.

Držení strojku vyžaduje určitý cvik, zvláště pokud máte větší ruce. Ergonomie je sice promyšlená, ale po 5-10 minutách holení se může dostavit mírná únava prstů. Pokud tedy hledáte hlavní domácí strojek na každodenní použití a máte hustší vousy, můj výkonnější strojek do zásuvky by byl lepší volbou. Jako záložní nebo cestovní varianta je však S200 těžko překonatelný.

Verdikt: Kapesní pomocník za lidovou cenu

Xiaomi Electric Shaver S200 je překvapivě schopný holicí strojek v extrémně kompaktním těle. Za necelých 600 Kč dostáváte slušný výkon, praktické funkce jako automatické zapínání či magnetickou hlavici a solidní výdrž baterie. Pro muže s jemnějším porostem jako mám já je to skvělý společník na cesty, i když doma se pořád raději vrátím ke svému výkonnějšímu strojku.

Co říkáte na cestovní strojek od Xiaomi?

Za poskytnutí strojku děkujeme českému zastoupení společnosti Xiaomi.