Slušně vybavená koloběžka Xiaomi je v akci. Chlubí se dojezdem 70 km a dvojitým odpružením Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Electric Scooter 6 Pro je terénní elektrokoloběžka s 12" pneumatikami, předním i zadním odpružením a 1000W motorem Nyní stojí 12 599 Kč místo 13 999 Kč (sleva 1 400 Kč, tedy 10 %) Nabídne dojezd až 70 km, stoupavost 22 % a odpružení na obou kolech pro pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 12.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Odpružená elektrokoloběžka s velkými koly bývá otázkou spíš dražších modelů, tady cena klesla níž. Xiaomi Electric Scooter 6 Pro teď spadla z 13 999 Kč na 12 599 Kč a nabízí 12″ terénní pneumatiky i odpružení na obou kolech. CHCI KOLOBĚŽKU XIAOMI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete pohodlnou koloběžku na denní dojíždění i horší povrch a oceníte odpružení a velká kola.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete lehkou skládačku na nošení do schodů nebo počítáte s reálným dojezdem 70 km při plné rychlosti.💡 Za 12 599 Kč dostanete odpruženou koloběžku s velkými koly, jaká se v této výbavě obvykle pohybuje výš. Proč je tahle koloběžka zajímavá Xiaomi Electric Scooter 6 Pro míří na lidi, kteří chtějí pohodlnou a stabilní koloběžku na každodenní dojíždění a nechtějí se omezovat jen na hladký asfalt. Hlavní devízou je kombinace 12″ terénních pneumatik, odpružení na obou kolech a světlé výšky 143 mm — díky tomu zvládne dlažební kostky, hrubý asfalt i nezpevněné cesty s výrazně větším klidem než levné koloběžky s malými koly. Právě komfort jízdy je tu hlavní argument, ne rychlost. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Pohon obstarává zadní bezkartáčový motor se špičkovým výkonem až 1000 W — jde o maximální, ne trvalý výkon, ale na svižnou akceleraci a stoupání až 22 % to stačí, takže si poradí i s kopcovitými částmi města. Maximální rychlost je 25 km/h, což odpovídá běžným limitům pro elektrokoloběžky. O pohodlí se stará přední dvojité pružinové odpružení se zdvihem 40 mm a zadní centrální tlumič, které společně s velkými koly tlumí nárazy. Baterie má kapacitu 10 Ah / 468 Wh a výrobce uvádí dojezd až 70 km. Tady je ale férové upřesnit, že jde o hodnotu v úsporném režimu Standard při 15 km/h a za ideálních podmínek. Při plné rychlosti 25 km/h ve Sport režimu počítejte spíš s 40 až 45 km, což je pořád slušné na denní dojíždění. Nabíjení ale zabere okolo 9 hodin, takže baterku doplňujete přes noc. KOUPIT KOLOBĚŽKU V AKCI Praktická stránka: brzdy, hmotnost, odolnost Bezpečnost řeší dvoubrzdový systém s přední kotoučovou brzdou a zadním elektronickým E-ABS, které společně zkracují brzdnou dráhu. Přidaná je i protiskluzová technologie TCS pro stabilitu na mokru a odolnost IPX5. Tu ale berte jako ochranu proti stříkající vodě — výrobce sám nedoporučuje jízdu v dešti a kalužích, aby se voda nedostala do podvozku. Nosnost je 120 kg a koloběžku uřídí jezdec vysoký 120 až 200 cm. Jednu věc je dobré vědět dopředu: koloběžka váží 27,3 kg. To je daň za velká kola, odpružení a pevnou konstrukci — na jízdu je to plus, ale na časté skládání a nošení do schodů nebo do kufru auta je to dost. Pokud bydlíte v patře bez výtahu, zvažte, jestli vám vyšší hmotnost nebude vadit. Ovládání a data řeší aplikace Xiaomi Home, kde přepínáte režimy, zamykáte motor i aktualizujete firmware. CHCI KOLOBĚŽKU ZA 12 599 KČ Na co si dát pozor Největší věc je reálný dojezd. Číslo 70 km platí jen v úsporném režimu při 15 km/h — kdo pojede naplno, dostane se spíš na 40 až 45 km, a v zimě nebo do kopce ještě méně. Druhá věc je hmotnost 27,3 kg a nabíjení kolem 9 hodin, se kterými je potřeba počítat. A i když má koloběžka krytí IPX5, není stavěná na pravidelnou jízdu v dešti — spíš na zvládnutí přeháňky. Jde o očekávatelné vlastnosti odpružené koloběžky této třídy, ne o vady konkrétního modelu. Kdy to smysl nedává Pokud hledáte lehkou skládačku na denní tahání do MHD a schodů, bude pro vás 27kilová koloběžka nepraktická — sáhněte po lehčím a menším modelu. Nesedne ani lidem, kteří jezdí výhradně po hladkém asfaltu a nepotřebují odpružení ani terénní pneumatiky, protože za komfort navíc si připlácíte. A pokud čekáte reálných 70 km na jedno nabití při svižné jízdě, budete zklamaní — tolik ujedete jen v úsporném režimu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Xiaomi Electric Scooter 6 Pro je rozumná volba pro každého, kdo chce pohodlnou a stabilní koloběžku na denní dojíždění i po horším povrchu. Za 12 599 Kč dostanete 12″ terénní pneumatiky, odpružení na obou kolech, 1000W motor a stoupavost 22 % — kombinaci, která obvykle stojí víc. Neberte ji jako lehkou skládačku ani nečekejte 70 km při plné rychlosti, ale jako komfortní koloběžku na každý den. Pro toho, kdo ocení odpružení a velká kola, je cena 13 999 Kč snížená na 12 599 Kč lákavá. CHCI TUTO ELEKTROKOLOBĚŽKU Řešíte u elektrokoloběžky hlavně dojezd, nebo je pro vás důležitější komfort odpružení a velká kola? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce elektrokoloběžka Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025