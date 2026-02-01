Elektrokoloběžka Xiaomi Electric Scooter 5 Plus nikdy nebyla levnější. Nabízí dojezd až 60 km a 12" pneumatiky Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Electric Scooter 5 Plus je nyní k dispozici za historicky nejnižší cenu 11 209 Kč Koloběžka nabízí 12" bezdušové pneumatiky, dojezd až 60 km a nosnost 120 kg Při uvedení v druhé polovině loňského roku stála 14 499 Kč, ušetříte tedy přes 3 tisíce Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste s nákupem elektrické koloběžky vyčkávali na vhodnou příležitost, právě nastala. Xiaomi Electric Scooter 5 Plus, která patří mezi nejlépe vybavené modely v nabídce čínského výrobce, se nyní na Alze prodává za historicky nejnižší cenu 11 209 Kč. Při loňském uvedení přitom stála 14 499 Kč, takže aktuální sleva představuje úsporu více než 3 tisíce korun. Větší kola pro pohodlnější jízdu Xiaomi Electric Scooter 5 Plus se od levnějších modelů odlišuje především 12″ bezdušovými pneumatikami, které výrazně zlepšují komfort jízdy na nerovném povrchu. Větší kola lépe překonávají obrubníky a nerovnosti vozovky, takže se nemusíte bát ani horší kvality cyklostezek nebo štěrkových cest. Pohodlí dále zvyšuje přední dvojitý pružinový tlumič se zdvihem 30 mm, který účinně pohlcuje nárazy. V kombinaci s většími koly tak koloběžka nabízí podstatně plynulejší jízdu než základní modely bez odpružení. Dojezd 60 km a nosnost 120 kg Baterie s kapacitou 10,2 Ah (477 Wh) zajišťuje dojezd až 60 km na jedno nabití. Tato hodnota samozřejmě platí za ideálních podmínek při rychlosti 15 km/h, v reálném provozu počítejte spíše s 35–45 km v závislosti na terénu a váze jezdce. I tak jde o nadprůměrnou výdrž, která pokryje většinu každodenních tras. CHCI KOLOBĚŽKU XIAOMI V AKCI Motor s jmenovitým výkonem 400 W a maximálním výkonem 900 W zvládne stoupání se sklonem až 20 %. Maximální rychlost činí 25 km/h, což odpovídá evropským regulacím. K dispozici jsou tři jízdní režimy – pěší (6 km/h), standardní (15 km/h) a sportovní (25 km/h). Rám z uhlíkové oceli unese jezdce o hmotnosti až 120 kg. Xiaomi u tohoto modelu zvětšilo nášlapnou plochu i výšku řídítek, takže koloběžka vyhovuje i vyšším a robustnějším uživatelům. Samotná koloběžka váží 26,7 kg, což už není zrovna málo – při pravidelném nošení do schodů to poznáte. Chytré funkce a bezpečnostní prvky Koloběžku propojíte přes Bluetooth s aplikací Xiaomi Home, kde sledujete zbývající dojezd, stav baterie, záznam tras nebo můžete aktivovat zámek motoru. Zajímavostí je protiskluzový systém TCS, který pomocí senzorů a elektroniky zlepšuje trakci za deště nebo na kluzkém povrchu. O bezpečnost při brzdění se stará kombinace přední bubnové brzdy a zadního elektronického systému E-ABS. Světelná výbava zahrnuje automaticky se rozsvěcující přední světlo s dosahem 10 metrů a zadní brzdové světlo. Celá koloběžka má krytí IPX5, baterie dokonce IPX6, takže déšť není problém. Pro koho je koloběžka vhodná? Xiaomi Electric Scooter 5 Plus je ideální volbou pro každodenní dojíždění na delší vzdálenosti, kde oceníte vysoký dojezd a komfortní odpružení. Vyhovuje také těžším jezdcům, kteří u levnějších modelů narážejí na limity nosnosti. Větší kola a tlumič ocení každý, kdo jezdí po nekvalitních površích. KOUPIT KOLOBĚŽKU NA ALZE Naopak pokud hledáte lehkou koloběžku na krátké přejezdy a potřebujete ji pravidelně nosit, téměř 27 kg může být překážkou. Pro příležitostné ježdění na krátké vzdálenosti existují levnější a lehčí alternativy. Uvažujete o pořízení elektrické koloběžky na letošní sezónu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko elektrokoloběžka Sleva Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025