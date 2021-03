Xiaomi na svojí poslední akci představilo vedle nových telefonů i něco obzvlášť zajímavého. Dokázalo totiž vyvinou speciální bezdrátovou nabíječku o jejíž vývoj se pokoušel Apple, ale selhal. Novinka dokáže nabíjet několik zařízení zároveň. Bezdrátová nabíječka, jenž se stala fiaskem pro Apple je úspěchem pro Xiaomi. Jak to?

Xiaomi uvedlo hned dvě nové bezdrátové nabíječky. Ta rychlejší se jmenuje Mi Wireless Charging Stand Set a dokáže nabíjet telefon rychlosti až 80W. To je velmi úctyhodná hodnota pro bezdrátovou nabíječku, ale druhý model skrývá jinou zvláštnost. Druhá představená bezdrátová nabíječka od Xiaomi totiž dokázala to, co Apple už vzdal. Nabíječka oválového tvaru dokáže nabíjet hned tři zařízení naráz. Bez ohledu na to, kde na podložce leží. Základní myšlenka je tedy stejná jako u nechvalně proslulé Apple AirPower. To je produkt, který Apple velmi dlouho sliboval, ale nakonec nikdy nedorazil na trh. Podle dostupných informací se inženýři Applu nedokázali vypořádat s přehříváním.

Stejně jako AirPower tak i novinka od Xiaomi totiž obsahuje velký počet indukčních cívek. Konkrétně 19 cívek dokáže nabíjet až tři zařízení zároveň rychlosti 20W. Xiaomi uvnitř bezdrátové nabíječky umístilo motorek, který zajistí přesné umístění cívek vůči nabíjeným zařízením. To je pravděpodobně hlavní rozdíl oproti řešení Applu. Xiaomi tvrdí, že tato bezdrátová nabíječka vznikala dva roky a její vývoj započal po zrušení Apple AirPower. Vývoj tedy také nebyl vůbec jednoduchý. Xiaomi bezdrátová nabíječka pro tři zařízení půjde na trh za 90 USD (zhruba 2000Kč).

Jakou bezdrátovou nabíječku používáte?

Zdroj: androidcentral