Xiaomi CW500 je nová bezpečnostní kamera s 3K videem

Pyšní se barevným nočním režimem a umí rozpoznat tváře

Lze s ní zachycovat také časosběrná videa

Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že kamera Xiaomi CW400 konečně zamířila na globální trh, avšak v Číně firma nelení a představila mezitím další generaci – Xiaomi CW500. Ta nabízí nejen ještě lepší obraz, ale také třeba barevný noční režim.

Bezpečnostní kamera Xiaomi CW500 byla uvedena na trh dnes (21. února) a disponuje 5MP senzorem se slušnou světelností f/1,6, takže by měl být obraz čistší i za šera nebo obecně horších světelných podmínek. K tomu pomáhá i vysoký dynamický rozsah, díky němuž zůstávají detaily zachovány i ve stínech a tmavém prostředí. Na kolik je to pravda a na kolik marketingová větička, si budeme muset ale počkat na první testy. Obecně ale platí, že obraz z kamer Xiaomi je nadprůměrný. Maximálně z něj vytáhnete 3K video, to bude ale jistě poměrně žravé a tak spousta uživatelů stejně sáhne k HD, případně Full HD režimu.

Vylepšen byl rovněž noční režim, který není jen černobílý, jako je tomu u podobných produktů zvykem, ale nabízí barevný obraz. Umí detekovat osoby i vozidla, případně spustit zvukový i vizuální alarm (zřejmě červené blikání) a odehnat tak potenciální zloděje. Díky certifikaci IP66 ji můžete mít umístěnou i venku, samozřejmě ji lze naklonit horizontálně i vertikálně. Video se přenáší skrz Wi-Fi 6, ale pokud chcete signál zlepšit, můžete použít i Ethernet. Ukládá se pak buď na microSD kartu, do cloudu nebo na NAS. O šifrování a ochranu dat se stará bezpečnostní čip Mijia.

Využít můžete také obousměrnou hlasovou komunikaci. Kamera navíc nemusí sloužit jen pro zabezpečení, ale umí prý pořizovat také pěkná časosběrná videa. V Číně vychází na 299 juanů, tedy asi 970 korun bez daně. Časem se s velkou pravděpodobností objeví i na Aliexpressu, takže ji bude možné objednat i do Evropy.

