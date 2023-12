Xiaomi ukázalo novou outdoorovou kameru CW300

Umí rozpoznat známé tváře na základě umělé inteligence

Zloděje můžete vystrašit zvukovým i světelným alarmem

Xiaomi na nás chrlí jeden produkt za druhým, ať už jde o telefony, tablety, notebooky, nebo gadgety spojené s chytrou domácností. Nejnovějším přírůstkem je outdoorová kamera Xiaomi CW300 nabízející hodně muziky za málo peněz.

Kameru můžete otáčet do všech směrů, tedy doleva, doprava, nahoru i dolů, což je pro venkovní kameru klíčové a umí to i ostatní modely. Co se týče odolnosti, splňuje certifikaci IP66, takže ji nerozhodí ani déšť či sníh a můžete ji mít s klidným srdcem nainstalovanou i venku, třeba u vchodových dveří.

Samotný snímač má rozlišení 4 MP a disponuje světelností f/1,6, takže by měl nabídnout dostatečně kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek. Situaci budete moci monitorovat tedy i v šeru, v úplné tmě se samozřejmě zapne noční režim, který funguje na bázi infračervených a bílých LED. Samotné video lze natáčet až ve 2,5K rozlišení.

Potenciální zloděje můžete zahnat i pomocí zabudovaného reproduktoru, přes který lze spustit alarm. Nechybí ani rozpoznávání tváří pomocí umělé inteligence, k vaší chytré domácnosti ji můžete připojit buď kabelem, či přes Wi-Fi. Pro ukládání záznamů lze využít cloud, ale i paměťovou kartu.

Xiaomi CW300 Outdoor Camera je k dostání zatím jen v Číně a to za v přepočtu asi 800 korun bez daně. Takřka totožný model CW400 se však v říjnu představil i na globálním trhu, do Česka by měl dorazit z kraje roku 2024.

Hodila by se vám k domu podobná outdoorová kamerka?

Zdroj: Notebookcheck