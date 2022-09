Už v úterý, tedy 27. září nám Xiaomi ukáže druhou generaci v Číně oblíbeného mobilu Xiaomi Civi 2. Už nějakou dobu známe většinu hardwarových specifikací, ovšem nyní se ukázal prvek, který můžeme znát z nedávno představených iPhonů 14 Pro. O co přesně jde?

Xiaomi Civi 2 nedostane typický průstřel či kapkovitý výřez, nýbrž pilulkový tvar, ve kterém se budou nacházet celkem dva 32Mpx selfie fotoaparáty. Jeden z nich má být ultraširoký, což není ani u vlajek standardem. Představte si průstřel z některé Huawei vlajky a zarovnejte jej na střed. Rázem tedy uvidíte tzv. Dynamic Island, který je jedním z hlavních taháků nových jablečných mobilů.

Zatím však není jasné, zda bude výřez nějak spolupracovat se softwarem, nutno ale podotknout, že se to přímo nabízí. Co se týče dalších specifikací, můžeme počítat s OLED panelem nebo čipsetem Qualcomm Snapdragon 7 Gen1. Na rozdíl od předchozích generací by se mělo Xiaomi Civi 2 prodávat i v Evropě, což je hlavně pro nás skvělá zpráva.

Popřemýšlíte o koupi Xiaomi Civi 2?

Zdroj: gizmochina.com