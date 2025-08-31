Xiaomi chce lidem s novými klimatizacemi snížit účty za energie. Mají chytré funkce a atraktivní cenovku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mijia Central Air Conditioner přichází ve verzích 3HP a 4HP za 21 900 a 25 600 Kč Klimatizace nabízí roční výkonnostní faktor APF 4,72 a provozní rozsah -35 až 60 °C Volitelný panel s mmWave radary dokáže detekovat přítomnost osob v místnosti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 31.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Čínská společnost Xiaomi rozšířila své portfolio domácích spotřebičů o nové centrální klimatizační jednotky Mijia Central Air Conditioner Super Energy Saving Duct Units. K dispozici jsou dvě varianty lišící se výkonem a průtokem vzduchu – menší 3HP model s průtokem 1 350 m³/h a větší 4HP verze s 1 580 m³/h. V Číně se prodávají za 7 499 jüanů (přibližně 21 900 Kč) respektive 8749 jüanů (25 600 Kč). Široký teplotní rozsah a úsporný provoz Nové klimatizace kombinují funkce chlazení i topení s poměrně širokým provozním rozsahem od -35 °C do 60 °C. Xiaomi tvrdí, že zařízení dokáže začít topit místnost během 60 sekund a chladit dokonce za 30 sekund. Tyto údaje je však třeba brát s rezervou, protože rychlost temperování závisí na mnoha faktorech včetně velikosti místnosti. Menší 3HP varianta se pyšní ročním výkonnostním faktorem (APF) 4,72, zatímco větší 4HP model dosahuje hodnoty 4,5. APF udává průměrnou energetickou účinnost zařízení během celého roku, a to s ohledem na různé provozní podmínky (čím vyšší, tím lepší). Výrobce také zdůrazňuje proprietární algoritmus pro úsporu energie, který má podle jeho tvrzení snížit spotřebu o 21,8 % ve srovnání se stejným modelem bez tohoto algoritmu. Reálná úspora ale bude záviset na konkrétním způsobu používání. Chytré funkce s detekcí přítomnosti Klimatizace se standardně dodává se standardním drátovým ovladačem určeným pro umístění na zeď, ale za příplatek lze pořídit chytřejší Family Sensor Air Control Panel. Ten obsahuje dvojici mmWave radarů schopných detekovat přítomnost osob v místnosti. Díky tomu může klimatizace automaticky vypínat při opuštění místnosti nebo směrovat proud vzduchu přímo na osoby či naopak mimo ně. Standardní ovládací panel Xiaomi Family Sensor Air Control Panel Zařízení podporuje ekosystém HyperOS Connect a lze jej ovládat přes aplikaci Xiaomi, která umožňuje i vzdálené ovládání a aktualizace firmwaru. Mezi další funkce patří vestavěný vzduchový filtr a samočisticí mechanismus. Dostupnost mimo Čínu nejistá Zatím není jasné, zda se nové klimatizace Xiaomi dostanou i na další trhy. Společnost sice v poslední době rozšiřuje nabídku svých chytrých domácích spotřebičů globálně, ale centrální klimatizační systémy jsou specifickým segmentem vyžadujícím profesionální instalaci a lokální certifikace. V Evropě se nicméně očekává uvedení dvou jiných modelů chytrých klimatizací Xiaomi v blízké budoucnosti, o kterých jsme vás samostatně informovali v červenci. Pořídili byste si chytrou klimatizaci od Xiaomi? Zdroje: ITHome, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Klimatizace Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.