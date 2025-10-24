Xiaomi Buds 5 v šílené akci. Za 1 113 Kč získáte sluchátka s prémiovým zvukem, účinným ANC a chytrými funkcemi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Buds 5 jsou v Alze dostupná za 1 113 Kč po zadání kódu ALZADNY30 Sluchátka nabízí bezztrátový přenos Qualcomm aptX a certifikaci Hi-Res Audio Výdrž dosahuje 6,5 hodiny na nabití, s pouzdrem až 39 hodin Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, máme pro vás výbornou zprávu. Xiaomi Buds 5 se v Alze dají momentálně pořídit za pouhých 1 113 Kč, což představuje slevu 1 386 Kč oproti původní ceně 2 499 Kč. Stačí při objednávce zadat kód ALZADNY30, který vám automaticky odečte dalších 477 Kč z již zlevněné ceny 1 590 Kč. Prémiový zvuk s technologií Qualcomm aptX Xiaomi Buds 5 disponují 11mm dynamickými měniči se dvěma magnety, které zajišťují silné basy a frekvenční rozsah od 16 do 40 000 Hz. Sluchátka podporují bezztrátový přenos Qualcomm aptX Lossless s přenosovou rychlostí až 1,2 Mb/s a certifikaci Hi-Res Audio. O kvalitní ladění zvuku se stará technologie Harman AudioEFX, kterou doplňuje vestavěný prostorový zvuk sledující pohyby hlavy. Pro milovníky hudby jsou k dispozici čtyři přednastavené režimy ekvalizéru plus možnost vlastního nastavení přes aplikaci Xiaomi Earbuds. Latence při použití s kompatibilními zařízeními Qualcomm dosahuje pouhých 73 ms, což ocení zejména hráči a při sledování videí. Účinné potlačení hluku a křišťálově čisté hovory Sluchátka využívají širokopásmové aktivní potlačení hluku (ANC), které se automaticky přizpůsobuje tvaru vašich uší. Pro hovory jsou vybavena třemi mikrofony s umělou inteligencí, které dokáží potlačit hluk větru až do rychlosti 12 m/s. To zajišťuje, že vás druhá strana uslyší čistě i v náročných podmínkách venku nebo v hlučném prostředí. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Výdrž, která vás nezklame Na jedno nabití vydrží Xiaomi Buds 5 hrát až 6,5 hodiny, s nabíjecím pouzdrem se výdrž prodlužuje na 39 hodin. Podporují rychlé nabíjení – pouhých 10 minut v pouzdře zajistí 2 hodiny poslechu. Samotná sluchátka váží jen 4,2 gramu, takže je v uších téměř neucítíte ani při celodenním nošení. Chytré funkce a odolná konstrukce Mezi zajímavé funkce patří vestavěný záznam zvuku, který umožňuje nahrávání až 3 hodin audia přímo do sluchátek přes aplikaci. Xiaomi Buds 5 podporují připojení ke dvěma zařízením současně přes Bluetooth 5.3 a nabízí krytí IP54 proti prachu a vodě. Ovládání zajišťují dotykové plochy s možností přizpůsobení gest – jednoduchým klepnutím pozastavíte hudbu, dvojitým přeskočíte skladbu, posunutím nahoru nebo dolů měníte hlasitost. Pro majitele zařízení s Xiaomi HyperOS je k dispozici speciální integrace včetně ovládání fotoaparátu dotykem na sluchátko. Pro koho jsou Xiaomi Buds 5 vhodná? Za aktuální cenu 1 113 Kč představují Xiaomi Buds 5 zajímavou volbu pro všechny, kdo hledají kvalitní bezdrátová sluchátka s pokročilými funkcemi. Ocení je především milovníci kvalitního zvuku díky podpoře Hi-Res Audio a aptX Lossless, lidé pracující z domova kvůli kvalitním mikrofonům s potlačením hluku, nebo sportovci díky lehké konstrukci a odolnosti IP54. Sluchátka se hodí i pro majitele více zařízení, protože podporují připojení ke dvěma přístrojům současně. KOUPIT XIAOMI BUDS 5 Zvažujete pořízení Xiaomi Buds 5 za tuto výhodnou cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka Sleva sluchátka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.