Xiaomi Buds 5 Pro v rekordní akci! Mají skvělý zvuk i ANC, umělou inteligenci a fajn výdrž

  • Xiaomi Buds 5 Pro spadla z 4 699 Kč na 2 819 Kč se slevovým kódem ALZADNY40
  • Jde o TWS sluchátka s trojicí měničů, frekvenčním rozsahem až 50 kHz a adaptivním ANC
  • Nejlepší poměr cena/výkon pro majitele Xiaomi telefonů, ale fungují univerzálně

Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.10.2025 14:00
xiaomi buds 5 pro 1

Na Alze se objevila zajímavá sleva na Xiaomi Buds 5 Pro. Se slevovým kódem ALZADNY40 vás vyjdou na 2 819 Kč, což je o 40 % méně než původních 4 699 Kč, za které se v březnu začala prodávat na českém trhu. Jde aktuálně o nejlepší cenu v Česku pro tato prémiová TWS sluchátka s trojicí měničů a pokročilým potlačením hluku.

Trojice měničů a frekvenční rozsah jako u Hi-Fi systémů

Xiaomi Buds 5 Pro patří mezi technicky zajímavější TWS sluchátka na trhu. Místo obvyklého jednoho dynamického měniče tady najdete trojici specializovaných jednotek: 11mm dynamický měnič s duálními magnety pro basy, keramický reproduktor pro středy a planární membránu pro výšky. Celé to pohánějí duální zesilovače, které řídí frekvenční pásma nezávisle na sobě.

Xiaomi Buds 5 Pro

Výsledkem je frekvenční rozsah 15–50 000 Hz, což je výrazně nad rámec běžných TWS sluchátek (ty obvykle končí kolem 20 kHz). Podle Xiaomi zachytí sluchátka až 99,9 % zvukových detailů, což je marketingová formulace, ale technicky na tom něco je – podporují dokonce bezztrátový přenos až 48 kHz/24 bit s přenosovou rychlostí 2,1 Mb/s (s kompatibilním zařízením).

Adaptivní ANC a latence 50 ms

Potlačení hluku je na až 55 dB s šířkou pásma 5 kHz, což znamená, že funguje i na střední frekvence (typicky lidské hlasy). Systém je adaptivní – sluchátka sama přizpůsobují úroveň potlačení podle okolního prostředí a způsobu usazení v uších. Pro hovory pak slouží tři mikrofony s AI algoritmem, který redukuje šum a potlačuje vítr až do rychlosti 15 m/s.

Pro hráče a milovníky videí je důležitá latence pouhých 50 ms, kterou sluchátka dosahují díky podpoře Bluetooth 5.4 a technologii LE Audio. To ale funguje jen s vybranými telefony Xiaomi (15 Ultra, 15, 14 Ultra, 14, MIX Flip) nebo novějšími iPhony (16 a 15 série).

Co říkají reální uživatelé

V recenzích na Alze si sluchátka udržují průměrné hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček. Co zákazníci oceňují nejvíc:

  • Zvuk: Uživatelé shodně chválí kvalitu zvuku, přičemž jeden z recenzentů píše, že jde o „nejlépe hrající špunty, co jsem měl možnost kdy slyšet“. V přímém srovnání s Galaxy Buds 3 Pro vyzněla Xiaomi „o chlup hůř“, ale za poloviční cenu je to vynikající kompromis.
  • ANC: Potlačení hluku hodnotí zákazníci jako „megadobre“ (slovenský recenzent), ačkoliv není na úrovni „jablka“ (tedy AirPods Pro).
  • Výdrž: Deklarovaných 40 hodin se nevyskytuje v reálných recenzích přesně, spíše se mluví o 36 hodinách celkem (6h sluchátka + 30h pouzdro). Jeden uživatel ale uvádí jen 4 hodiny s ANC, což je pod průměrem.
  • Ekosystém: Majitelé Xiaomi telefonů výrazně oceňují rychlé párování přes aplikaci a bezproblémovou konektivitu.

Nejčastější negativum je dotykové ovládání, které vyžaduje silnější stisk dvěma prsty. Někteří to považují za nevýhodu, jiní za prevenci náhodného přepnutí.

Pro koho to dává smysl

Za 2 819 Kč jde o velmi dobrou volbu pro kohokoliv, kdo hledá kvalitní TWS sluchátka s pokročilým potlačením hluku a chce ušetřit proti konkurenci od Samsungu nebo Apple. Nejvíc z nich ale vytěžíte s Xiaomi telefonem – získáte funkcionalitu typu sledování pohybu hlavy, rychlejší párování, nižší latenci a AI funkce jako záznam s přepisem a překladem (zatím jen na Xiaomi 15 Ultra).

Pokud máte jiný telefon (Samsung, iPhone, cokoliv s Androidem), sluchátka budou fungovat bez problémů, ale přijdete o některé pokročilé funkce. Základní věci jako ANC, dotykové ovládání nebo ekvalizér přes aplikaci Xiaomi Earbuds ale fungují univerzálně.

Technické parametry ve zkratce

  • Měniče: Trojice (dynamický 11mm, keramický, planární)
  • Frekvenční rozsah: 15–50 000 Hz
  • ANC: Adaptivní až 55 dB, 3 mikrofony s AI
  • Latence: 50 ms (s podporovanými zařízeními)
  • Bluetooth: 5.4
  • Odolnost: IP54
  • Výdrž: 6h sluchátka + 30h pouzdro (celkem 36h)
  • Nabíjení: USB-C, podporuje bezdrátové Qi
  • Hmotnost: 5,5 g (jedno sluchátko)

Kde a za kolik

Xiaomi Buds 5 Pro aktuálně seženete na Alze za 2 819 Kč se slevovým kódem ALZADNY40. Původní cena byla 4 699 Kč, jde tedy o slevu 40 %.

