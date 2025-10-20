Xiaomi Buds 5 Pro v rekordní akci! Mají skvělý zvuk i ANC, umělou inteligenci a fajn výdrž Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Buds 5 Pro spadla z 4 699 Kč na 2 819 Kč se slevovým kódem ALZADNY40 Jde o TWS sluchátka s trojicí měničů, frekvenčním rozsahem až 50 kHz a adaptivním ANC Nejlepší poměr cena/výkon pro majitele Xiaomi telefonů, ale fungují univerzálně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Na Alze se objevila zajímavá sleva na Xiaomi Buds 5 Pro. Se slevovým kódem ALZADNY40 vás vyjdou na 2 819 Kč, což je o 40 % méně než původních 4 699 Kč, za které se v březnu začala prodávat na českém trhu. Jde aktuálně o nejlepší cenu v Česku pro tato prémiová TWS sluchátka s trojicí měničů a pokročilým potlačením hluku. Trojice měničů a frekvenční rozsah jako u Hi-Fi systémů Xiaomi Buds 5 Pro patří mezi technicky zajímavější TWS sluchátka na trhu. Místo obvyklého jednoho dynamického měniče tady najdete trojici specializovaných jednotek: 11mm dynamický měnič s duálními magnety pro basy, keramický reproduktor pro středy a planární membránu pro výšky. Celé to pohánějí duální zesilovače, které řídí frekvenční pásma nezávisle na sobě. Výsledkem je frekvenční rozsah 15–50 000 Hz, což je výrazně nad rámec běžných TWS sluchátek (ty obvykle končí kolem 20 kHz). Podle Xiaomi zachytí sluchátka až 99,9 % zvukových detailů, což je marketingová formulace, ale technicky na tom něco je – podporují dokonce bezztrátový přenos až 48 kHz/24 bit s přenosovou rychlostí 2,1 Mb/s (s kompatibilním zařízením). Adaptivní ANC a latence 50 ms Potlačení hluku je na až 55 dB s šířkou pásma 5 kHz, což znamená, že funguje i na střední frekvence (typicky lidské hlasy). Systém je adaptivní – sluchátka sama přizpůsobují úroveň potlačení podle okolního prostředí a způsobu usazení v uších. Pro hovory pak slouží tři mikrofony s AI algoritmem, který redukuje šum a potlačuje vítr až do rychlosti 15 m/s. KOUPIT XIAOMI SLUCHÁTKA V AKCI Pro hráče a milovníky videí je důležitá latence pouhých 50 ms, kterou sluchátka dosahují díky podpoře Bluetooth 5.4 a technologii LE Audio. To ale funguje jen s vybranými telefony Xiaomi (15 Ultra, 15, 14 Ultra, 14, MIX Flip) nebo novějšími iPhony (16 a 15 série). Co říkají reální uživatelé V recenzích na Alze si sluchátka udržují průměrné hodnocení 4,4 z 5 hvězdiček. Co zákazníci oceňují nejvíc: Zvuk: Uživatelé shodně chválí kvalitu zvuku, přičemž jeden z recenzentů píše, že jde o „nejlépe hrající špunty, co jsem měl možnost kdy slyšet“. V přímém srovnání s Galaxy Buds 3 Pro vyzněla Xiaomi „o chlup hůř“, ale za poloviční cenu je to vynikající kompromis. ANC: Potlačení hluku hodnotí zákazníci jako „megadobre“ (slovenský recenzent), ačkoliv není na úrovni „jablka“ (tedy AirPods Pro). Výdrž: Deklarovaných 40 hodin se nevyskytuje v reálných recenzích přesně, spíše se mluví o 36 hodinách celkem (6h sluchátka + 30h pouzdro). Jeden uživatel ale uvádí jen 4 hodiny s ANC, což je pod průměrem. Ekosystém: Majitelé Xiaomi telefonů výrazně oceňují rychlé párování přes aplikaci a bezproblémovou konektivitu. Nejčastější negativum je dotykové ovládání, které vyžaduje silnější stisk dvěma prsty. Někteří to považují za nevýhodu, jiní za prevenci náhodného přepnutí. Pro koho to dává smysl Za 2 819 Kč jde o velmi dobrou volbu pro kohokoliv, kdo hledá kvalitní TWS sluchátka s pokročilým potlačením hluku a chce ušetřit proti konkurenci od Samsungu nebo Apple. Nejvíc z nich ale vytěžíte s Xiaomi telefonem – získáte funkcionalitu typu sledování pohybu hlavy, rychlejší párování, nižší latenci a AI funkce jako záznam s přepisem a překladem (zatím jen na Xiaomi 15 Ultra). KOUPIT XIAOMI SLUCHÁTKA V AKCI Pokud máte jiný telefon (Samsung, iPhone, cokoliv s Androidem), sluchátka budou fungovat bez problémů, ale přijdete o některé pokročilé funkce. Základní věci jako ANC, dotykové ovládání nebo ekvalizér přes aplikaci Xiaomi Earbuds ale fungují univerzálně. Technické parametry ve zkratce Měniče: Trojice (dynamický 11mm, keramický, planární) Frekvenční rozsah: 15–50 000 Hz ANC: Adaptivní až 55 dB, 3 mikrofony s AI Latence: 50 ms (s podporovanými zařízeními) Bluetooth: 5.4 Odolnost: IP54 Výdrž: 6h sluchátka + 30h pouzdro (celkem 36h) Nabíjení: USB-C, podporuje bezdrátové Qi Hmotnost: 5,5 g (jedno sluchátko) Kde a za kolik Xiaomi Buds 5 Pro aktuálně seženete na Alze za 2 819 Kč se slevovým kódem ALZADNY40. Původní cena byla 4 699 Kč, jde tedy o slevu 40 %. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza ANC Bezdrátová sluchátka slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.