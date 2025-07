Pro plavce jak dělané! Xiaomi ukázalo unikátní sluchátka, mají vlastní paměť a vydrží pod vodou

Zatímco většina výrobců se předhání v tom, kdo nabídne nejlepší bezdrátová sluchátka do uší nebo přes hlavu, Xiaomi se vydalo poněkud netradičním směrem. Čínský gigant právě odhalil Bone Conduction Earphones 2 – sluchátka využívající technologii kostního vedení zvuku, která jsou speciálně navržena pro milovníky vodních sportů a především plavce.

Zvuk, který nepotřebuje vzduch

Na rozdíl od běžných sluchátek, která vytvářejí zvukové vlny rozechvěním vzduchu, přenáší technologie kostního vedení zvuk přímo lebečními kostmi do vnitřního ucha. To má několik zásadních výhod – především uši zůstávají volné, což zvyšuje bezpečnost při pohybu venku, a hlavně to umožňuje funkčnost i pod vodou, kde běžná sluchátka selhávají.

Právě plavání je disciplína, kde Xiaomi vidí hlavní využití svého nového produktu. Bone Conduction Earphones 2 přicházejí se speciálním plaveckým režimem, který má zajistit jasný a čistý zvuk i při ponoření. Výrobce garantuje vodotěsnost při ponoření až do hloubky 5 metrů po dobu dvou hodin, což by mělo bohatě stačit i na náročnější plavecké tréninky.

Hudba bez telefonu přímo ve vodě

Jelikož propojení s telefonem při plavání není právě praktické, vybavilo Xiaomi svá nová sluchátka interní pamětí pro uložení hudebních souborů. Uživatelé si tak mohou nahrát svůj playlist přímo do sluchátek a poslouchat oblíbené skladby bez nutnosti mít s sebou telefon. Kapacitu úložiště výrobce zatím nespecifikoval, ale očekáváme, že půjde minimálně o několik gigabajtů.

O výdrž se stará baterie s kapacitou 165 mAh, která má podle Xiaomi zajistit až 12 hodin poslechu na jedno nabití.

Provedení a dostupnost

Xiaomi Bone Conduction Earphones 2 jsou aktuálně k dispozici v Číně ve dvou barevných provedeních – černém a bílém. Zaváděcí cena činí přibližně 699 juanů, což by při přímém přepočtu odpovídalo zhruba 2 100 Kč bez daně. Zda a kdy se sluchátka dostanou na globální trh včetně Evropy, zatím není jasné.

Technologie kostního vedení zvuku není na trhu úplnou novinkou. Několik specializovaných výrobců jako Shokz se na tento typ sluchátek zaměřuje již delší dobu. Vstup velkého hráče, jako je Xiaomi, by však mohl přispět k větší popularizaci tohoto řešení, zejména mezi sportovci.

Alternativa nejen pro plavce

Přestože Xiaomi cílí především na plavce, sluchátka s kostním vedením nacházejí uplatnění i u dalších skupin uživatelů. Cyklisté a běžci oceňují možnost poslouchat hudbu a zároveň vnímat okolí, což zvyšuje bezpečnost při pohybu v provozu. Lidé s určitými typy poškození sluchu zase mohou využít alternativní cestu přenosu zvuku, která obchází problematické části ucha.

Zvuková kvalita sluchátek s kostním vedením obecně nedosahuje úrovně špičkových in-ear nebo over-ear modelů, ale technologie se v posledních letech výrazně zlepšila.

Co říkáte na nová sluchátka od Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi