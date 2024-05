Xiaomi oficiálně vydalo nové hodinky pro náročnější sportovce

Na trh se dostávají pod značkou Black Shark a můžete je mít i vy

Pyšní se odolnou konstrukcí a skvělou výdrží baterie

Není to tak dlouho, co značka Black Shark, spadající pod čínský technologický kolos Xiaomi, vydala první upoutávku na nové chytré hodinky GS3, cílené na milovníky outdoorových dobrodružství. Nyní je společnost oficiálně uvedla na domácím trhu, a to s cenou 499 jüanů (asi 1 640 Kč v přepočtu). Cena pro další země včetně Česka, kde se dají objednat z AliExpressu, ale příliš nepotěší, neboť činí necelých 6 000 Kč včetně DPH.

Black Shark GS3 vychází jako hodinky zaměřené na náročnější sportovce, kteří se často pohybují v terénu a reálně u nich hrozí, že by se jim běžné hodinky mohly při pohybu otlouct nebo jinak mechanicky poškodit. Novinka od podznačky Xiaomi proto přichází s odolnou konstrukcí, která splňuje certifikaci IP69K. Hodinky se samozřejmě nezaleknou ani vody, odolné vůči ní jsou dle všeho až do 50 metrů.

Dominantou hodinek je bezesporu 1,43palcový AMOLED displej se 60Hz obnovovací frekvencí a svítivosti 600 nitů, což sice není přelomová hodnota, ale přesto by měla zajistit pohodlné používání i na přímém slunečním světle. Displej před poškozením chrání sklo Corning Gorilla Glass.

Hodinkám pochopitelně nechybí hromada režimů pro monitorování fyzické aktivity a schopnost měřit nejrůznější životní funkce (srdeční tep, stres, spánek atp.). Ke sledování polohy využívají čip s podporou technologií GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS a Beidou. Mezi další klíčová specifika se řadí až 21denní výdrž.

