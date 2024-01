Xiaomi představilo extrémně levný router s podporou Wi-Fi 7

Můžete k němu připojit až 128 zařízení najednou

Na Aliexpressu ho pořídíte už za 1 400 korun

Routery s podporou standardu Wi-Fi 7 se budou v letošním roce objevovat stále častěji. Některé telefony, jako například Galaxy S24 Ultra, podporují právě tuto technologii, avšak routery jsou stále poměrně drahé. Čínské Xiaomi na svém domácím trhu nyní představila router BE 3600, který pořídíte za (oproti ostatním routerům s Wi-Fi 7) velmi solidní cenu. V tuto chvíli není jasné zda se podívá i do Evropy, ale čínské verze routerů u nás fungují většinou bez problémů, takže si jej můžete v klidu objednat třeba přes Aliexpress.

Router slibuje rychlost až 3570 Mb/s, což je oproti předchůdci s Wi-Fi 6 zlepšení o 44 %. Sami si však odpovězte na otázku, zda dokážete takovou rychlost využít, žijete-li v Česku. Pod kapotou tiká blíže nespecifikovaný čip od Qualcommu se čtyřmi jádry taktovanými na 1,1 GHz a poskytuje výkon až 10120 DMPIS. Výkon je u routerů velmi důležitý, zejména pokud počítáte do budoucna s chytrou domácností. Ke Xiaomi BE 3600 můžete připojit až 128 zařízení současně, takže bude stačit i do kanceláře s větším množstvím notebooků.

Co se týče portů, router je vybaven jedním 2,5G síťovým portem a třemi gigabitovými, ty si můžete navíc přizpůsobit například pro IPTV či e-sporty. Router Xiaomi BE 3600 WiFi 7 bude k dispozici za 249 juanů, což je v přepočtu 800 korun bez daně. Na Aliexpressu se dají pořídit už za nějakých 1 400 korun, což je velmi slušná nabídka.

Jak se vám zamlouvá nový router od Xiaomi?

Zdroj: gizmochina.com