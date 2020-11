Xiaomi Baojun E300 je nový a levný elektromobil s dojezdem přes 300 km

O autě Xiaomi Baojun E300, což je levný elektromobil jsme se nedávno dozvěděli, že bude uvedeno v polovině prosince roku 2020. Vůz byl v předprodeji již před několika dny a to za cenu 13 000 dolarů, tedy asi 283 000 korun bez daně. Nyní o něm víme mnohem více informací, tak se pojďme podívat, komu by chtěla firma konkurovat.

Xiaomi Baojun E300 je levný elektromobil

Co se týče designu, ten je dle našeho názoru poměrně povedený. Auto vypadá jako ze sci-fi filmů a díky svým obdélníkovým světlometům, ale i dennímu svícení s dlouhými LED diodami bude na silnicích působit dosti jedinečně. Auto je bílo-černé a má modrá kola Xingyao. S trochou představivosti v něm lze vidět nádech BMW i3. Do vozidla se vejdou až čtyři pasažéři, ovšem bude to spíše na kratší trasy. Baojun E300 má celkové rozměry 2625/1647 / 1588 mm a rozvor je pak 1750 mm.

Pojďme se podívat dovnitř. Nalezneme zde plnohodnotný LCD displej, pomocí kterého budeme ovládat většinu funkcí jako je například topení či hudba. Co se týče bezpečnosti, je vůz vybaven ADAS-AI. Jedná se o systém, který má v sobě zabudovaných hned několik funkcí jako například adaptivní tempomat, ale i ABS. Pod kapotou nalezneme elektromotor s výkonem 40 kW a točivým momentem 150 Nm. Na jedno nabití by měl vůz ujet až 305 km, což je na takto malé auto celkem slušné.

Xiaomi Electric Car Baojun E300 |E300 PLUS|

