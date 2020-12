(Xiaomi) Aqara uvádí nové noční světlo. Je malé, šikovné a extra levné

Společnost Lumi, dceřiná značka čínského Xiaomi a producent produktů Aqara, představila nové světlo převážně pro noční použití. Jde o bezdrátový modul s trojúhelníkovým profilem, který je osazen teple bílými / žlutými LED. Světlo je vybavené magnetickým páskem, takže je možné ho samotné (nebo za pomoci nalepovacího protikusu) připevnit v podstatě kamkoli. Na postel, schodiště, strop, nebo třeba i do skříně. Má pohybový i světelný senzor, takže když zaznamená pohyb a je tma, automaticky se rozsvítí. Pokrývat by mělo prostor v horizontálním úhlu 120 ° a vertikálním úhlu 30 ° a to na 5 až 6 metrů.

Teplota diod je 3200 Kelvinů a maximální životnost AA baterií by měla být až 8 měsíců. Automaticky zhasíná po 15 sekundách po poslední detekci pohybu. Rozměry jsou 175 x 35,3 x 34,2 milimetrů. Z dostupných zdrojů zatím není jasné, zda bude toto nové Xiaomi / Lumi / Aqara noční světlo připojitelné k aplikaci. Vzhledem k zařazení pod poslední jmenovanou značku by ale mohlo. Pak bychom mu asi mohli říkat chytré. Co ovšem víme jistě je cena. V Číně se bude světlo prodávat za 49 Yuanů, což je asi 160 korun. V čínských obchodech jsme ho zatím neviděli.

Kam by se vám hodit takový pomocník?

Zdroj: prostomob