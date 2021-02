Když jsme procházeli zahraniční recenze a fóra, zjistili jsme že existuje mnoho uživatelů, kteří si kameru Xiaomi Aqara G2H kupují kvůli podpoře Apple HomeKit. Právě z toho důvodu jsme ji nezkoušeli pouze v nativní Android aplikaci, ale právě i v jablečné chytré domácnosti. Ještě předtím, než s recenzí začneme je důležité zmínit, že se jedná o čínskou verzi. Prodává se také americká, ovšem na českém internetu v drtivé většině narazíte právě na čínskou.

Obsah balení Xiaomi Aqara G2H

V balení kamery Xiaomi Aqara G2H naleznete vše, co byste od bezpečnostní kamery čekali. Kromě ní se zde tedy nachází nabíjecí adaptér, který je však americký a pokud jej budete chtít používat, musíte si koupit redukci. Naštěstí lze však použít jakýkoliv jiný adaptér, kterých máme doma spoustu. Dále je zde USB-A/micro-USB kabel, na kterém oceňujeme hlavně jeho délku. Pro správnou instalaci doslova kamkoliv poslouží speciální plechová podložka a nechybí ani stručný manuál, který je ale v čínštině.

Design a funkce Xiaomi Aqara G2H

Vnitřní kamera Xiaomi Aqara G2H se prodává hned ve čtyřech různých variantách a tak si můžete vybrat podle toho, která vám do vaší domácnosti sedí. Na výběr dostaneme z modré, oranžové, bílé a žluté varianty. Většinu materiálů pochopitelně tvoří plast a celkové rozměry činí 82,4 x 56,5 x 50,5 milimetrů. Na přední straně se pak nachází samotná čočka, která dokáže natáčet video v maximálním rozlišení Full HD a její zorné pole má 140 stupňů.

Pokud budete chtít (třeba kvůli ušetření místa), můžete si kameru Xiaomi Aqara G2H přepnout do 720p režimu. Nechybí samozřejmě ani noční režim, který sice není nejlepší ale pro základní používání doma stačí. Pokud se podíváte proti světlu, uvidíte také snímač pohybu a LED kontrolku, která indikuje zda kamerka natáčí. Na zadní straně se pak nachází kromě micro-USB portu také hlasitý reproduktor. Ten využijete nejen při nastavování kamerky ale také pokud budete chtít mluvit se svou domácností na dálku. Když jsme kameru poprvé nainstalovali na parapet, přítelkyně si ji nevšimla a tak jsme ji z auta okřikli, co se válí na gauči a proč ještě není umyté nádobí. Sice jsme nedostali teplou večeři, ale stálo to za to.

Na spodní straně se pak nachází kromě kód pro připojení k Apple HomeKit, slot na microSD kartu a stojánek, se kterým lze celkem dobře manipulovat. Pro připojení dalších Aqara doplňků pak slouží tlačítko na horní straně.



Kvalita obrazu a zvuku Xiaomi Aqara G2H

Kamera Xiaomi Aqara G2H dokáže natáčet záběry v maximálním rozlišení 1080p při 24 FPS. Jak jsme již řekli, lze si ji snížit na 720p nebo nechat zapnutý automatický režim. Kvalita videa je pro kontrolu domácnosti zcela dostačující a rozhodně nezklame ani noční režim. Nezklame však ani mikrofon a reproduktor. Jasně, kvalita není na takové úrovni jako klasická zařízení, která jsou ke komunikaci určená, ale přesto nás příjemně překvapila.

Jednoho dne jsme nechali omylem zapnutou televizi, která je od kamery vzdálená asi dva metry a přesto jsme bez problémů slyšeli co v ní hraje. Stejně tak i reproduktor, který je poměrně hlasitý nijak nechrčí a nevydává žádné nepříjemné zvuky. Zkrátka pokud chcete, můžete se přes kameru i celkem pohodlně domluvit.



Xiaomi Aqara G2H slouží i jako Zigbee centrála

Nesporná a dle našeho názoru jedna z hlavních výhod kamery Xiaomi Aqara G2H je fakt, že slouží také jako Zigbee centrála. Pomocí ní můžete tedy ovládat desítky dalších zařízení jako například různé senzory, osvětlení, chytré zámky, ovladače, termostaty nebo zásuvky. Nabídka společnosti Aqara je poměrně široká a neustále se rozrůstá.

Co je to Zigbee? Zigbee je bezdrátová technologie, která se v mnoha ohledech podobá třeba technologii Bluetooth. Díky ní můžeme pomocí telefonu ovládat svou chytrou domácnost a to od zapnutí zásuvky přes upravení barvy světla až po ovládání žaluzií. Funguje až do vzdálenosti 75 metrů a díky své kompatibilitě můžete propojit více zařízení a to i od různých výrobců.

Není tak problém vytvořit si kompletní chytrou domácnost. Je potřeba zmínit, že pokud máte čínskou verzi kamery Xiaomi Aqara G2H, musíte v aplikaci zvolit jako region Čínu, jinak se vám kamera s aplikací nespáruje. Rovněž ji nepřipojíte k 5 GHz Wi-Fi a tak se budete muset spokojit s 2,4 GHz pásmem.

Jak spárovat ostatní Zigbee zařízení?

Pracování s technologií Zigbee je velice snadné. Stačí podržet horní tlačítko na kameře po dobu 5 sekund, následně po dobu 3 sekund podržet tlačítko na daném zařízení a během pár vteřin máte hotovo. Pokud by se vám náhodou nechtělo zařízení po tomto postupu připojit, jde to samozřejmě i přes aplikaci v telefonu, kde stačí klepnout na tlačítko plus v pravém horním rohu a následně si vybrat vaše zařízení.



Jaké jsou možnosti Xiaomi Aqara G2H?

Jak jsme již řekli, kameru jsme testovali jak pomocí Apple HomeKit, tak i v aplikaci Aqara Home. Co se týče HomeKitu, možnosti jsou poměrně velké. Můžete sledovat živý přenos z kamery na telefonu, pomocí tlačítka můžete aktivovat mikrofon v telefonu a začít mluvit. Zvuk se pak asi s 0,5 sekundovým zpožděním dostane do kamery a můžete tak na dálku komunikovat se svou rodinou nebo třeba okřiknout svojí kočku, ať vám přestane drápat koberec (opravdu to funguje).