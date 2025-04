Konec předčasné výměny telefonů! Už i Xiaomi prodlužuje podporu populárním modelům

Xiaomi oznámilo delší podporu pro novinky POCO F7 Pro a POCO F7 Ultra. Podpora u těchto modelů bude šestiletá, stejně jako u nedávno představených řad Xiaomi 15 a Redmi Note 14. Nižší modely se musí spokojit se čtyřletou podporou.

Zařízení s šestiletou podporou

Xiaomi u svých vlajkových modelů prodloužilo podporu na 6 let. Podpora zahrnuje bezpečnostní aktualizace. Co se updatů systému týče, Xiaomi slibuje čtyři upgrady. Zde má Xiaomi ještě rezervu. Konkurence jako Samsung nebo Google nabízí 7 let bezpečnostních aktualizací a 7 updatů systému.

Zařízení Konec podpory POCO F7 Pro 27. března 2031 POCO F7 Ultra 27. března 2031 Xiaomi 15 Ultra 1. března 2031 Xiaomi 15 1. března 2031 Redmi Note 14 1. března 2031

Zařízení se čtyřletou podporou

Nejvyšší modely nabízí 6 let podpory, ale je zde spousta jiných modelů, které mají slíbenou čtyřletou podporu bezpečnostních záplat a pouze tři aktualizace systému. Zde jsou nejnovější modely:

Zařízení Konec podpory Redmi Note 14 5G 10. ledna 2029 Redmi Note 14 Pro 5G 30. ledna 2029 Redmi Note 14 Pro 5G 1. ledna 2029 Redmi Note 14 Pro 15. ledna 2029 POCO X7 30. ledna 2029 POCO X7 Pro 7. ledna 2029

Připomeňme, že loňská vlajka Xiaomi 14 Ultra měla slíbenou pětiletou podporu a čtyři aktualizace systému. Je vlastně docela hezké vidět, jak se prodlužuje podpora telefonů u všech významných výrobců.

Je pro vás důležitá délka podpory?

Zdroj: XiaomiTime