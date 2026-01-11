Xiaomi v Česku prodává novou 20 000mAh powerbanku s integrovaným kabelem. Nabíjí až 67 W Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi do Česka přináší powerbanku 67W Power Bank 20000 s integrovaným kabelem za 1 149 Kč Novinka nabízí kapacitu 20 000 mAh a výstupní výkon až 67 W pro rychlé nabíjení telefonů Integrovaný USB-C kabel slouží zároveň jako praktické poutko pro přenášení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.1.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi konečně přináší na český trh powerbanku 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable), kterou globálně představilo již v srpnu loňského roku. Novinka je nyní k dispozici v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 1 149 Kč ve dvou barevných variantách – Ice Blue (světle modrá) a Tan (béžová). Powerbanka kombinuje vysokou kapacitu s rychlým nabíjením a praktickým integrovaným kabelem, který ocení především cestovatelé. Rychlé nabíjení v obou směrech Integrovaný kabel s dvojí funkcí Tři porty pro současné nabíjení Digitální displej a bezpečnostní prvky Cena a dostupnost Rychlé nabíjení v obou směrech Powerbanka disponuje maximálním výstupním výkonem 67 W při použití integrovaného kabelu s kompatibilními telefony Xiaomi. Podle výrobce dokáže nabít Xiaomi 15 na 67 % za 30 minut nebo Xiaomi 15 Ultra na 64 % za stejnou dobu. Sama powerbanka podporuje 65W vstupní výkon prostřednictvím integrovaného kabelu nebo USB-C portu, díky čemuž se plně nabije za 2,5 hodiny. Zařízení obsahuje tři bateriové články po 6 700 mAh, což odpovídá celkové kapacitě přibližně 20 000 mAh. Nominální kapacita činí 12 000 mAh při 5V/3A a nominální energie dosahuje 74,37 Wh, což powerbanku řadí mezi zařízení vhodná pro přepravu v letadle podle mezinárodních předpisů. Integrovaný kabel s dvojí funkcí Hlavní předností novinky je integrovaný USB-C kabel, který má optimalizovanou délku pro pohodlné držení v jedné ruce během nabíjení. Vyroben je z vysoce elastického TPU materiálu a podle Xiaomi vydrží 5 000 testovacích cyklů při úhlu ohybu ±150°. Zajímavostí je speciální drážka pro uložení, díky které lze kabel využít jako praktické poutko pro přenášení. Tři porty pro současné nabíjení Kromě integrovaného kabelu powerbanka nabízí ještě samostatný USB-C port a USB-A port, takže dokáže nabíjet až tři zařízení současně. Při nabíjení více než dvou zařízení najednou klesá celkový výstupní výkon na 15 W. Powerbanka podporuje nabíjecí protokoly QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0 (PPS), BC1.2 a Apple 2.4A. Zařízení dokáže nabíjet nejen telefony, ale také tablety, notebooky, bezdrátová sluchátka a chytré náramky. USB-C port automaticky rozpoznává zařízení s nízkým odběrem, u USB-A portu je nutné dvojitým stiskem tlačítka aktivovat režim pro nabíjení zařízení s malým odběrem. Digitální displej a bezpečnostní prvky Powerbanka je vybavena digitálním displejem, který zobrazuje zbývající kapacitu baterie s přesností na jedno procento. Na displeji se také zobrazují informace o režimu nabíjení malým proudem, stavu nabíjení a případných upozorněních. O bezpečnost se stará devět ochranných vrstev včetně ochrany proti přehřátí, zkratu, přepětí a přebití. Powerbanka obsahuje dva NTC senzory pro kontrolu teploty během rychlého nabíjení. Rozměry zařízení činí 140 × 72 × 31,2 mm při hmotnosti 415 gramů. Cena a dostupnost Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) je na českém trhu k dispozici za 1 149 Kč u autorizovaného prodejce mistore.cz. Zákazníci si mohou vybrat mezi barvami Ice Blue (světle modrá) a Tan (béžová). Pořídili byste si powerbanku s integrovaným kabelem? Zdroje: Xiaomi, mistore.cz O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko powerbanka Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024