Xiaomi v Česku prodává novou 20 000mAh powerbanku s integrovaným kabelem. Nabíjí až 67 W

  • Xiaomi do Česka přináší powerbanku 67W Power Bank 20000 s integrovaným kabelem za 1 149 Kč
  • Novinka nabízí kapacitu 20 000 mAh a výstupní výkon až 67 W pro rychlé nabíjení telefonů
  • Integrovaný USB-C kabel slouží zároveň jako praktické poutko pro přenášení

11.1.2026 20:00
Xiaomi 67W Power Bank 20000 Integrated Cable nabijeni tri zarizeni

Xiaomi konečně přináší na český trh powerbanku 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable), kterou globálně představilo již v srpnu loňského roku. Novinka je nyní k dispozici v autorizovaném e-shopu mistore.cz za 1 149 Kč ve dvou barevných variantách – Ice Blue (světle modrá) a Tan (béžová). Powerbanka kombinuje vysokou kapacitu s rychlým nabíjením a praktickým integrovaným kabelem, který ocení především cestovatelé.

Rychlé nabíjení v obou směrech

Powerbanka disponuje maximálním výstupním výkonem 67 W při použití integrovaného kabelu s kompatibilními telefony Xiaomi. Podle výrobce dokáže nabít Xiaomi 15 na 67 % za 30 minut nebo Xiaomi 15 Ultra na 64 % za stejnou dobu. Sama powerbanka podporuje 65W vstupní výkon prostřednictvím integrovaného kabelu nebo USB-C portu, díky čemuž se plně nabije za 2,5 hodiny.

Xiaomi 67W Power Bank 20000 Integrated Cable u notebooku

Zařízení obsahuje tři bateriové články po 6 700 mAh, což odpovídá celkové kapacitě přibližně 20 000 mAh. Nominální kapacita činí 12 000 mAh při 5V/3A a nominální energie dosahuje 74,37 Wh, což powerbanku řadí mezi zařízení vhodná pro přepravu v letadle podle mezinárodních předpisů.

Integrovaný kabel s dvojí funkcí

Hlavní předností novinky je integrovaný USB-C kabel, který má optimalizovanou délku pro pohodlné držení v jedné ruce během nabíjení. Vyroben je z vysoce elastického TPU materiálu a podle Xiaomi vydrží 5 000 testovacích cyklů při úhlu ohybu ±150°. Zajímavostí je speciální drážka pro uložení, díky které lze kabel využít jako praktické poutko pro přenášení.

Tři porty pro současné nabíjení

Kromě integrovaného kabelu powerbanka nabízí ještě samostatný USB-C port a USB-A port, takže dokáže nabíjet až tři zařízení současně. Při nabíjení více než dvou zařízení najednou klesá celkový výstupní výkon na 15 W. Powerbanka podporuje nabíjecí protokoly QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0 (PPS), BC1.2 a Apple 2.4A.

Xiaomi 67W Power Bank 20000 Integrated Cable render s kabelem

Zařízení dokáže nabíjet nejen telefony, ale také tablety, notebooky, bezdrátová sluchátka a chytré náramky. USB-C port automaticky rozpoznává zařízení s nízkým odběrem, u USB-A portu je nutné dvojitým stiskem tlačítka aktivovat režim pro nabíjení zařízení s malým odběrem.

Digitální displej a bezpečnostní prvky

Powerbanka je vybavena digitálním displejem, který zobrazuje zbývající kapacitu baterie s přesností na jedno procento. Na displeji se také zobrazují informace o režimu nabíjení malým proudem, stavu nabíjení a případných upozorněních.

Xiaomi 67W Power Bank 20000 Integrated Cable displej

O bezpečnost se stará devět ochranných vrstev včetně ochrany proti přehřátí, zkratu, přepětí a přebití. Powerbanka obsahuje dva NTC senzory pro kontrolu teploty během rychlého nabíjení. Rozměry zařízení činí 140 × 72 × 31,2 mm při hmotnosti 415 gramů.

Cena a dostupnost

Xiaomi 67W Power Bank 20000 (Integrated Cable) je na českém trhu k dispozici za 1 149 Kč u autorizovaného prodejce mistore.cz. Zákazníci si mohou vybrat mezi barvami Ice Blue (světle modrá) a Tan (béžová).

Pořídili byste si powerbanku s integrovaným kabelem?

Zdroje: Xiaomi, mistore.cz

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
