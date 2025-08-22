Levný USB-C Hub od Xiaomi překvapí cenou, počtem výstupů i kvalitou zpracování (zkušenosti) Hlavní stránka Články Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub dorazil do Evropy za cenu 899 Kč, což z něj dělá jeden z nejdostupnějších kvalitních hubů na trhu Nabízí tři USB 3.0 porty, HDMI s podporou 4K@60Hz a průchozí nabíjení až 90 W – prakticky vše, co při práci potřebujete Celokovové provedení s chytrým řešením pro uložení kabelu překvapí, ale kabel mohl být delší než pouhých 11 cm Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Nedostatek portů je noční můrou většiny uživatelů moderních notebooků. Zatímco výrobci se předhánějí v tom, kdo vytvoří tenčí zařízení, my uživatelé trpíme s jediným USB-C portem, do kterého se snažíme zapojit všechno od nabíječky přes monitor až po externí disk. Xiaomi nyní přináší na evropský trh svůj kompaktní 5-in-1 Type-C Hub, který jsem poslední měsíc intenzivně testoval, a mohu říct, že za cenu pod 900 Kč jde o jedno z nejlepších řešení, jaké jsem kdy používal. Elegantní minimalistický design s promyšlenými detaily Pět portů pro všechny vaše potřeby Praktické zkušenosti z měsíčního používání Pro koho je tento hub ideální? Verdikt: Téměř dokonalý hub za skvělou cenu Elegantní minimalistický design s promyšlenými detaily První, co mě zaujalo po vybalení, byla kvalita zpracování. Na rozdíl od levných plastových hubů je tento celý vyroben z hliníkové slitiny v elegantním stříbrném provedení. S rozměry pouhých 112,5 × 10,4 × 39 mm zabírá minimum místa v batohu a váží jen něco málo přes 70 gramů, takže jej ani při každodenním nošení v batohu ani necítíte. Chytrý detail, který mě překvapil, je integrovaný USB-C kabel s důmyslným systémem pro uložení konektoru. Když hub nepoužívám, mohu konektor zasunout do speciální drážky na boku, čímž se vytvoří malé očko pro snadnější přenášení nebo zavěšení. Kabel má však jen zhruba 11 cm, což je v některých situacích příliš málo – například když máte notebook na stojanu a potřebujete hub umístit na stůl, v podstatě to nejde a hub neesteticky visí ve vzduchu. 🔥KOUPIT XIAOMI USB-C HUB 🔥 Co se týče rozložení portů, na jedné straně najdete tři USB 3.0 (Type-A) porty a na druhé straně HDMI port spolu s USB-C portem pro průchozí nabíjení. Toto uspořádání je praktické a zabraňuje vzájemnému blokování tlustších USB zařízení. Pět portů pro všechny vaše potřeby Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub nabízí přesně to, co jeho název napovídá – pět různých portů z jediného USB-C připojení. Konkrétně jde o tři USB 3.0 porty pro připojení periferií, jeden HDMI port a jeden USB-C port pro nabíjení. Během testování jsem zkusil různé kombinace zařízení. Do USB 3.0 portů jsem současně zapojil bezdrátový přijímač pro myš a klávesnici, externí SSD disk a čtečku paměťových karet. Všechna zařízení fungovala bez problémů a přenosová rychlost byla solidní. S externím SSD SanDisk Extreme Portable jsem dosáhl reálné přenosové rychlosti kolem 820 MB/s, což je velmi blízko teoretickému maximu 1050 MB/s uváděnému výrobcem. HDMI port jsem otestoval s několika monitory včetně 4K displeje od Samsungu. Výstup v rozlišení 4K při 60 Hz fungoval bez problémů, obraz byl stabilní a bez artefaktů. Musím ale upozornit, že pro dosažení 4K@60Hz je potřeba použít kabel HDMI 2.0 nebo vyšší a váš notebook musí podporovat DisplayPort Alt Mode (DP1.4) přes USB-C, což naštěstí většina moderních zařízení podporuje. USB-C port pro průchozí nabíjení je nesmírně praktický, protože vám umožňuje napájet notebook i při používání všech ostatních portů. Hub podporuje vstup až 100 W, ale reálně poskytuje maximálně 90 W pro notebook, protože zbývajících 10 W si bere pro napájení připojených zařízení. Praktické zkušenosti z měsíčního používání Po měsíci intenzivního používání mohu sdílet několik praktických postřehů, které v oficiálních specifikacích nenajdete. Hub se během provozu zahřívá, což je normální vzhledem k celokovové konstrukci, která funguje jako pasivní chladič. I při plném zatížení však teplota nikdy nebyla nepříjemná na dotek a neovlivnila stabilitu zařízení. Všiml jsem si také, že bezdrátová myš s 2,4GHz přijímačem občas trpěla mírným zpožděním, když byl přijímač zapojen do prostředního USB portu. Po přesunutí do krajního portu problém zmizel. Jde o běžný jev u mnoha USB hubů způsobený elektromagnetickým rušením, který Xiaomi dokonce zmiňuje v technických specifikacích. 🔥KOUPIT XIAOMI USB-C HUB 🔥 Co mě příjemně překvapilo, byla kompatibilita s různými zařízeními. Testoval jsem hub s MacBookem Air (M4), Xiaomi 15 Ultra a dokonce i s iPadem Air (M3). S telefonem Samsung zase fungoval perfektně režim DeX, který promění váš telefon v desktopový počítač – stačí připojit monitor, myš a klávesnici. U iPadu fungoval výstup na externí monitor bez problémů. Ocenil jsem také plug-and-play funkčnost napříč všemi operačními systémy. Ať už používáte Windows, macOS nebo Android, hub funguje okamžitě po připojení bez nutnosti instalace jakýchkoliv ovladačů. Pro koho je tento hub ideální? Po měsíci testování v různých scénářích mohu říct, že Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub je ideální pro uživatele, kteří cestují a potřebují kompaktní, spolehlivé řešení pro rozšíření portů. Je perfektní pro majitele ultrabooků s omezeným počtem konektorů, jako jsou MacBooky Air, Dell XPS nebo Microsoft Surface. Pokud často pracujete s externím monitorem a současně potřebujete připojit několik USB zařízení, tento hub vám usnadní život. Zvláště oceníte možnost současného nabíjení, která eliminuje potřebu přepojování mezi napájením a periferními zařízeními. Hub je také skvělou volbou pro majitele telefonů Samsung s podporou DeX režimu nebo pro uživatele tabletů, kteří je chtějí proměnit v pracovní stanice. Naopak bych ho nedoporučil náročným uživatelům, kteří potřebují ethernet port nebo čtečku paměťových karet. Pro ty existují komplexnější (a dražší) dokovací stanice s širším spektrem portů. Verdikt: Téměř dokonalý hub za skvělou cenu Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub mě během měsíčního testování přesvědčil, že i za necelých 900 Kč lze pořídit kvalitní produkt, který vydrží každodenní používání. Kombinace kovového těla, spolehlivé funkčnosti a široké kompatibility z něj dělá jednu z nejlepších voleb ve své cenové kategorii. Jediné výraznější nedostatky – krátký kabel a absence čtečky paměťových karet – nejsou pro většinu uživatelů zásadním problémem. Pokud hledáte spolehlivý způsob, jak rozšířit možnosti připojení vašeho notebooku nebo telefonu, Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub je jasnou volbou, která vás nezklame. Jaký USB-C hub používáte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář dex USB-C Xiaomi Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024