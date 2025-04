Xiaomi do Evropy vyšle nový 4K monitor. Láká na přesné barvy a pohyblivý stojan

Xiaomi globálně představuje 4K monitor A27Ui, který zaujme nejen vysokým rozlišením, ale také pokročilými funkcemi pro profesionály. Novinka s 27palcovým IPS panelem nabízí rozlišení 3840×2160 pixelů, 100% pokrytí barevného prostoru sRGB a také 95% pokrytí DCI-P3, což ocení především grafici a další kreativci.

Přesné barvy a pohodlné připojení

Jedním z hlavních lákadel nového monitoru je kalibrace barev přímo z továrny, která zajišťuje hodnotu ∆E<1 v prostoru sRGB. To znamená, že barevné odchylky jsou prakticky nepostřehnutelné lidským okem. Výrobce také zdůrazňuje kompatibilitu se svými dalšími zařízeními — monitor by měl nabízet konzistentní zobrazení barev napříč produkty Xiaomi a Redmi, včetně telefonů a tabletů jako Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra či Xiaomi Pad 6.

Za zmínku rozhodně stojí i integrovaný USB-C port, který umožňuje nejen přenos obrazu a dat, ale také nabíjení připojeného notebooku výkonem až 90 W. Díky tomu vám bude stačit jediný kabel pro kompletní propojení zařízení. Monitor navíc funguje jako USB hub — po připojení notebooku kabelem USB-C můžete využít další porty na zadní straně monitoru pro připojení periferií jako myš nebo flash disk.

Ochrana očí a flexibilní stojan

Xiaomi monitor A27Ui se chlubí certifikací TÜV Low Blue Light, která slibuje méně škodlivého modrého světla. V kombinaci s DC stmíváním je tak vhodný i pro dlouhodobé používání bez nadměrné únavy očí. Design s tenkými rámečky na třech stranách pak zpříjemňuje používání více monitorů vedle sebe.

Příjemným bonusem je multifunkční stojan, který nabízí široké možnosti nastavení — můžete upravit výšku, přepnout do vertikální orientace, otáčet monitor horizontálně i naklánět ho dopředu či dozadu. Díky tomu si monitor přizpůsobíte přesně podle svých potřeb. Pokud by vám ani to nestačilo, nechybí podpora pro montáž na zeď, ačkoliv držák není součástí balení.

Zobrazení ve vysokém rozlišení

Monitor podporuje zobrazení až 1,07 miliardy barev díky 10bitové barevné hloubce (8bit + FRC) a disponuje také podporou HDR10. To zajišťuje bohatší kontrast a zobrazení více detailů při sledování kompatibilního obsahu. Pro aktivaci HDR je ale potřeba, aby tuto funkci podporoval jak počítač, tak zdroj signálu.

Cena a dostupnost

Cena ani dostupnost v Česku zatím nejsou známé, nicméně vzhledem k postupnému rozšiřování nabídky monitorů Xiaomi na globálních trzích je pravděpodobné, že se novinka časem dostane i k nám.

Jaký je váš názor na monitory Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi