Xiaomi úspěšně dokončilo první fázi vývoje vlastního 3nm čipsetu

Novinka by se mohla objevit v chystaném modelu Xiaomi 15S Pro

Jeho uvedení na trh se očekává v roce 2025

Xiaomi mělo udělat další významný krok ve vývoji vlastních čipsetů pro smartphony, o němž se hovoří v kuloárech už několik měsíců. Podle nejnovějších informací společnost úspěšně dokončila tzv. tape-out proces svého prvního 3nm čipsetu. To v praxi znamená, že design čipu je finalizován, otestován a připraven k masové výrobě. Je tedy docela dobře možné, že první pokus čínské firmy v boji s Qualcommem a MediaTekem uvidíme už příští rok. Pojďme se podívat na to, co o něm zatím víme.

Ačkoliv Xiaomi zatím nezveřejnilo bližší detaily o architektuře nového čipsetu, spekuluje se, že by mohl být vyráběn pomocí 3nm procesu TSMC, pravděpodobně N3E. Na tomto moderním procesu bude dle všeho postaven rovněž třeba Snapdragon 8 Elite, budoucí nejvýkonnější čip pro Android zařízení. Očekává se, že bude využívat standardní jádra ARM a GPU Mali. To dává smysl – vývoj vlastních jader je extrémně náročný a nákladný proces. Zajímavostí je, že 5G modem údajně pochází od společnosti UNISOC.

Nový čipset by se mohl poprvé objevit v chystaném modelu Xiaomi 15S Pro, jenž by měl být uveden na trh v roce 2025. Xiaomi tedy zřejmě obnoví “S” řadu, kterou naposledy použilo u modelů 12S Pro/Ultra. Telefon by měl nabídnout řadu vylepšení, včetně lepší správy baterie a pokročilých AI funkcí, avšak většinu dalších informací si čínský kolos pečlivě schovává pod pokličkou. Xiaomi 15S Pro by mělo být také prvním zařízením s operačním systémem HyperOS 2.0, který slibuje lepší zabezpečení, plynulejší animace a vylepšený multitasking.

Je ale třeba brát v úvahu, že jde o první generaci vlastního čipsetu Xiaomi. Je tedy možné, že se společnost rozhodne nejprve otestovat jeho výkon v tabletu nebo telefonu střední třídy, než ho nasadí do vlajkové lodi.

Zdroje: Notebookcheck, XiaomiTime