Xiaomi 2K Monitor A27Qi: Možná ho potřebujete i vy a ani o tom nevíte Hlavní stránka Články Xiaomi 2K Monitor A27Q je skvělý monitor pro běžné uživatele Nabízí 27" panel s rozlišením QuadHD a 100Hz obnovovací frekvenci Má minimalistické zpracování a stojan umožňující nastavení úhlu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.10.2025 06:00 3 komentáře 3 Letos v dubnu jsme vás informovali o příchodu nového monitoru Xiaomi na český trh. Model s označením A27Qi dává jasně najevo, na koho cílí – čínský výrobce se s ním tentokrát nezaměřil především na náročné hráče videoher, ale spíše normální uživatele. Ztělesněním ideálního majitele tedy bude někdo, kdo na počítači vykonává běžnou kancelářskou práci či amatérské grafické činnosti a po večerech si chce na chvíli odpočinout u multimediálního obsahu. Zatímco dříve bych jako zapálený gamer, který se neostýchal propařit půlku víkendu, ocenil spíše prohnutý panel s brutální obnovovací frekvencí a ideálně i nějakým extravagantním designovým zpracováním, dnes si troufnu říct, že mi běžný kancelářský monitor bude ku většímu užitku. Přestože u počítače typicky strávím polovinu dne, buď na něm pracuji, nebo jej využívám ke studiu. I to ostatně bylo důvodem, proč jsem v průběhu posledních několika let neupgradoval z naprosto základního, 24” FullHD monitoru se 75 Hz na cokoliv lepšího. Zkrátka jsem si myslel, že to nepotřebuju. Xiaomi 2K Monitor A27Qi mě ale dokázal rychle přesvědčit, že mi kvalitní panel dokáže práci na PC výrazně zpříjemnit – a možná přesvědčí i vás. Minimalistické a naprosto jednoduché zpracování Že si Xiaomi 2K Monitor A27Qi nemusí nic dokazovat, naznačuje už svým zpracováním. Žádné výstřednosti ani zbytečné prvky navíc, prostě jen jednoduchý 27” panel s poměrem stran 16:9 tenkými rámečky. Cílovému publiku odpovídá třeba i počet portů: monitor má jen jeden DisplayPort 1.4, jedno HDMI (oboustranný HDMI kabel je součástí balení), 3,5mm jack pro připojení sluchátek a samozřejmě napájecí port. Kvůli absenci USB-A či USB-C si z monitoru nenabijete telefon a ani jej nevyužijete pro připojení periferií, ale v tom popravdě velký problém nevidím. Naopak na portech oceňuji jejich dobrou přístupnost – když jsou umístěné na zadní straně, kabely se do nich zapojují lépe, než kdyby směřovaly dolů. Na stojánku také budete marně hledat složitosti. Smontovaný jsem jej měl za minutu i s cestou pro šroubovák, jelikož pouze stačí dvěma šrouby připevnit držák na monitor ke kovové podstavě. Samotný monitor pak na držák jednoduše nacvaknete. Stojan sice neumožňuje natáčení monitoru do stran ani nastavení výšky, ale můžete si přizpůsobit jeho úhel. Při DJingu, kdy se zapojeným mixážním pultem nad monitorem stojím, mě tak konečně nebolí záda. Pro ještě větší flexibilitu je možné monitor uchytit na rameno díky systému uchycení VESA. Posun v obnovovací frekvenci mě překvapil Upgrade ze staršího 24” monitoru na Xiaomi 2K Monitor A27Qi byl pro mě skok v několika směrech. Model od známého výrobce telefonů je jednak se svou 27” úhlopříčkou větší, z čehož mě zprvu popravdě lehce bolela hlava, ale během několika hodin jsem se stihl adaptovat. Posun v rozlišení je viditelný, ale na zadek mě neposadil. Ono to vlastně není ani tak překvapivé, když vzhledem delší úhlopříčce je hustota pixelů Xiaomi 2K Monitoru A27Qi asi jen o 20 % vyšší než u mého starého modelu. Kde jsem ale okamžitě zaznamenal rozdíl, byla obnovovací frekvence. Před zapojením monitoru jsem si myslel, že skok ze 75 Hz na 100 Hz přece nemůže být tak výrazný, ale mýlil jsem se. Plynuleji působí snad všechny systémové animace a lepší pocit mám i při pouhém psaní textu. Při hraní Counter-Striku 2 je upgrade samozřejmě také patrný a rovněž velmi vítaný, neboť jde o kompetitivní střílečku, pro jejichž hraní jsou panely s vyšší frekvencí vhodnější. Zde se však hodí zmínit, že monitor nepodporuje technologie jako AMD FreeSync či Nvidia G-Sync, které synchronizací frekvence monitoru a grafické karty bojují s trháním obrazu. Přesné barevné podání V souvislosti s obrazem Xiaomi zmiňuje také kalibraci barev – podle výrobce byl každý monitor před opuštěním továrny zkontrolován a odchylka činí ΔE < 2 (to značí, že panel zobrazuje barvy velmi přesně). Monitor pokrývá 95 % prostoru DCI-P3 a 100 % gamutu sRGB. Xiaomi 2K Monitor A27Qi podporuje HDR, ale v nastavení si jej musíte zapnout sami. Do ovládacího centra monitoru se dostanete stisknutím napájecího tlačítka, kterým lze následně navigovat do čtyř směrů. Verdikt: Upgrade, který přišel ve správný čas Xiaomi 2K Monitor A27Qi mi dorazil na stůl ve správný čas. Už chvíli jsem totiž uvažoval o upgradu na větší úhlopříčku 27” a QuadHD rozlišení. Pokud i vy stále používáte FullHD monitor se 75Hz, nebo dokonce 60Hz obnovovací frekvencí, možná byste také měli popřemýšlet nad změnou. Monitor od Xiaomi je na to z mého pohledu ideální. Za cenu 3 559 Kč jde o dostupný model, který s výše popsanými vlastnostmi splňuje vše, co bych od primárně pracovního monitoru očekával. S frekvencí 100 Hz je obraz plynulý, rozlišení QuadHD vám nenavozuje dojem, že jste se zasekli v čase, a minimalistický stojan poskytující alespoň částečnou flexibilitu je příjemnou třešničkou na dortu. Na druhou stranu, někomu by možná mohly scházet USB porty. Celkově je ale Xiaomi 2K Monitor A27Qi kousek, jehož koupí nic nezkazíte, a po testování bych se jej nebál doporučit. Jaký monitor používáte vy? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi