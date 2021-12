Xiaomi představilo 27palcový 4K monitor s tenkými rámečky

Společnost Xiaomi právě v Číně představila svůj další monitor. Chlubí se 27palcovým IPS LCD panelem a rozlišením 4K (3840 x 2160 pixelů) a minimálními rámečky. Maximální jas činí 400 nitů a cen je stanovena v Číně na 3499 juanů, což je asi 12 300 korun.

Xiaomi představilo nový 27palcový 4K monitor

Displej splňuje certifikace PANTONE, pokrývá 100 % barevného gamutu sRGB a 99 % gamutu DCI-P3. Na monitoru nalezneme také fyzické tlačítko, které slouží k přepínání mezi několika různými režimy jako je práce v CAD programech, CG designu či několik dalších. Nechybí ani certifikace od TÜV Rheinland, která potvrzuje nízké vyzařování modrého světla a samozřejmostí je rovněž standard VESA DisplayHDR 400.

Co se týče portové výbavy, k dispozici jsou dva HDMI 2.1 porty, jeden DisplayPort 1.4, USB-C, dvě USB-A a audio jack. Oceňujeme rovněž možnost naklápět si monitor díky stojanu nahoru, dolů a do stran a do stojanu si můžete rovněž schovat kabely. V současné době bohužel není jisté, kdy se zařízení dostane na globální trhy.

Jaký monitor doma používáte vy?

Zdroj: gizmochina