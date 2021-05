Xiaomi zřejmě brzy představí velký 240 Hz monitor

Společnost Xiaomi se začala na odvětví počítačových monitorů soustředit teprve nedávno a dle všeho představí další monitor s 240 Hz obnovovací frekvencí. Označuje se prostě jako Xiaomi 30-inch Curved Monitor a nedostane žádný speciální název. Co dalšího o něm víme?

Xiaomi a 240 Hz monitor? Brzy zřejmě realita

Jak již z názvu vyplývá, bude monitor disponovat 30″ displejem spolu s vysokou obnovovací frekvencí. Bude rovněž zakřivený a spekuluje se o tom, že bude ultraširoký. V roce 2019 totiž firma uvedla 34″ monitor, takže by to nebyla žádná novinka a Xiaomi má s vývojem alespoň nějaké zkušenosti. Dle výzkumů je to přesně velikost, kterou hráči vyžadují a na ně hodlá čínský gigant cílit.

Spekuluje se o rozlišení 2560 x 1440 pixelů, což by ale zároveň vyloučilo možnost, že by byl monitor últraširoký. Zatím však existují určité pochybosti o tom, zda bude monitor dostupný na globálním trhu. Je totiž dost možné, že jej bude Xiaomi prodávat pouze v Číně.

Koupili byste si monitor od Xiaomi?