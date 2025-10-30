Black Friday: Tahle Xiaomi powerbanka stojí jen čtyři stovky. Má velkou kapacitu a geniální vychytávku Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Xiaomi 22.5W Power Bank 20000mAh klesla z 689 Kč na 429 Kč Kapacita 20 000 mAh stačí na 3-4 nabití běžného smartphonu, integrovaný USB-C kabel ušetří místo Hmotnost 342 gramů není nejnižší, ale za čtyři stovky dostanete solidní záložní energii Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Vybitá baterie v polovině dne je jeden z těch problémů, které řeší lidé buď powerbankou, nebo neustálým hledáním zásuvky. Pokud patříte do první kategorie, Xiaomi 22.5W Power Bank s kapacitou 20 000 mAh za 429 korun je zajímavá nabídka. Není to nejrychlejší ani nejlehčí powerbanka na trhu, ale kombinace ceny a kapacity dává smysl. Sleva 38 % – je to dobrá cena? 20 000 mAh – kolikrát nabijete telefon? Integrovaný kabel: výhoda nebo nevýhoda? 22,5 W – jak rychlé je nabíjení? Dva výstupy: výhoda pro páry Sleva 38 % – je to dobrá cena? Původních 689 Kč kleslo na 429 korun, což je úspora 260 Kč. Pro srovnání – podobné powerbanky s kapacitou 20 000 mAh se běžně pohybují mezi 500-800 korunami. Xiaomi má v oblasti powerbank dobrou pověst, takže za čtyři stovky kupujete osvědčenou značku. 20 000 mAh – kolikrát nabijete telefon? Kapacita 20 000 mAh zní impozantně, ale realita je trochu jiná kvůli ztrátám při přenosu energie. V praxi počítejte s tím, že dostanete 12-14 tisíc mAh využitelné kapacity. To stačí na: iPhone 15 (3 349 mAh) – zhruba 4× plné nabitíSamsung Galaxy S24 (4 000 mAh) – 3× plné nabití CHCI POWERBANKU V AKCI Pro běžné použití to znamená, že vydržíte víkendový výlet bez zásuvky. Nebo celý den na festivalu, kde fotíte každou druhou minutu. Nebo dlouhou cestu vlakem, kde můžete nerušeně koukat na seriály. Integrovaný kabel: výhoda nebo nevýhoda? Powerbanka má zabudovaný USB-C kabel, který nevytáhnete ven – je pevně připojený. To má své výhody i nevýhody. CHCI POWERBANKU V AKCI Pro většinu moderních Android telefonů a iPhonů (od 15. generace) je USB-C standard, takže integrovaný kabel dává smysl. Navíc máte k dispozici ještě USB-A port, takže můžete použít vlastní kabel pro starší zařízení. 22,5 W – jak rychlé je nabíjení? Výkon 22,5 wattů není žádná raketa, ale je to solidní standard. Pro srovnání – nejrychlejší powerbanky dnes nabízejí 65-150 W, ale stojí dvojnásobek až trojnásobek. CHCI POWERBANKU V AKCI Co znamená 22,5 W v praxi? Běžný smartphone nabijete z nuly na 50 % za 30-40 minut. To je rychlost, kterou oceníte, když máte půlhodinovou pauzu a potřebujete rychle doplnit energii. Není to bleskové nabíjení, ale je to dostatečně rychlé pro většinu situací. Powerbanka podporuje USB Power Delivery 3.0, což je standardní protokol rychlého nabíjení. Funguje s většinou moderních telefonů bez problémů. Dva výstupy: výhoda pro páry Powerbanka má USB-C integrovaný kabel + USB-A port. To znamená, že můžete nabíjet dvě zařízení najednou. Praktické, když cestujete s partnerem a oba potřebujete nabít telefon. Nebo když potřebujete nabít telefon a sluchátka současně. Pozor ale – pokud nabíjíte dvě zařízení najednou, výkon se rozdělí. Takže místo 22,5 W dostanete na každý port méně. To je standardní fungování všech powerbank s více porty. Produkt je dostupný skladem na Alze, takže nemusíte čekat. A pokud vám nevyhovuje? Standardní 14denní lhůta na vrácení platí. Nosíte s sebou powerbanku, nebo spoléháte na zásuvky? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday powerbanka slevy Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.