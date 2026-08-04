Xiaomi 18 Pro Max se objevil v certifikaci. Poprvé má šanci dorazit i k nám Hlavní stránka Zprávičky Dvě dosud nepředstavená zařízení Xiaomi prošla certifikací EEC, podle úniku jde o Xiaomi 18 a Xiaomi 18 Pro Max Loňský Xiaomi 17 Pro Max zůstal výhradně v Číně, jeho nástupce má poprvé šanci dorazit i k nám Certifikace neprozrazuje jediný parametr, pouze to, že telefony míří i mimo domácí trh Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.8.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Když loni na podzim Xiaomi ukázalo řadu 17, čeští zájemci si mohli koupit základní model za 22 990 Kč a později ještě Ultru za 35 990 Kč. Verze Pro a Pro Max zůstaly za čínskými hranicemi a Evropa si o nich mohla leda číst. U osmnáctky se tenhle scénář opakovat nemusí – naznačuje to čerstvá certifikace dvou neohlášených telefonů. Dvě modelová čísla a nic víc Zajímavý je Pro Max, ne osmnáctka EEC není evropský úřad Dvě modelová čísla a nic víc V databázi EEC se objevila dvě neohlášená zařízení Xiaomi s modelovými čísly 2609BPN61G a 2611FPNFAG. Podle leakera Anvina, který na ně upozornil na síti X, patří první číslo modelu Xiaomi 18 Pro Max a druhé základnímu Xiaomi 18. Obchodní jména jsou zatím pracovní a Xiaomi je může do premiéry ještě změnit. Nic dalšího se z certifikace nedozvíte. Regulační schválení tohoto typu neprozradí kapacitu baterie, čipset ani fotoaparát – je to úřední razítko, ne katalogový list. Jeho hodnota tkví v něčem jiném: papíry pro zahraniční trhy nikdo nevyřizuje kvůli telefonu, který hodlá prodávat jen doma. Napovídá i koncovka „G“ v modelovém čísle, kterou si Xiaomi dlouhodobě rezervuje pro globální varianty. Zajímavý je Pro Max, ne osmnáctka Že se mimo Čínu objeví základní Xiaomi 18, nikoho nepřekvapí. Skutečná novinka je Pro Max. Xiaomi 17 Pro Max se z domoviny nedostal ani na krok, přestože právě on nesl to nejzajímavější, co značka loni předvedla. Když k tomu přidáte starší zprávu, že na mezinárodní trhy míří i Xiaomi 18 Pro, rýsuje se poprvé po letech kompletní vlajková řada dostupná i za hranicemi Číny. Opatrnost je ale namístě, protože si zdroje v tomhle bodě protiřečí. Web XimiTime hlásí globální vydání modelu 18 Pro včetně výčtu trhů – Turecko, Evropský hospodářský prostor, Rusko, Tchaj-wan a Japonsko, ovšem bez Indie. Gizmochina ve stejném týdnu naopak spekuluje, že právě Pro globální premiéru nedostane. Dokud Xiaomi nepromluví, stojí proti sobě dva úniky, které se navzájem popírají. EEC není evropský úřad Jedna věc, kterou články o certifikacích rády přeskočí. Zkratka EEC neznamená nic evropského – označuje Eurasijskou hospodářskou komisi, tedy regulátora Eurasijské hospodářské unie sdružující Rusko, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Ze zápisu v této databázi tedy samo o sobě neplyne, že telefon dorazí do Česka. Praxe je nicméně taková, že výrobci vyřizují mezinárodní certifikace v balíku a EEC bývá jednou z prvních veřejně dohledatelných. Premiéra řady se očekává v září v Číně, kdy Qualcomm uvede Snapdragon 8 Elite Gen 6. Zajímalo by vás vlajkové Xiaomi Pro Max, nebo vám bohatě stačí základní model? Zdroje: GSMArena, Notebookcheck, Gizmochina, Anvin (X) Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář evropa Xiaomi Xiaomi 18 Pro Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024