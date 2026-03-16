Koupit Xiaomi 17, nebo Xiaomi 17 Ultra? Kompletní průvodce nákupem Hlavní stránka Články Xiaomi 17 a 17 Ultra sdílejí čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 i systém HyperOS 3, cenový rozdíl přesahuje 13 tisíc korun Ultra cílí na fotografické nadšence díky 1palcovému LOFIC snímači a mechanickému teleobjektivu s plynulým zoomem 75–100 mm Základní Xiaomi 17 překvapuje větší baterií (6 330 mAh), rychlejším nabíjením (100 W) a kompaktními rozměry pod 200 gramů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Když dvě vlajkové lodě sdílejí stejný procesor, stejný systém a obě nesou logo Leica, otázka „která je lepší“ ztrácí smysl. Správnější by bylo se ptát: která je lepší pro vás? Xiaomi 17 startuje na 22 999 Kč, Ultra na 35 999 Kč. Rozdíl třinácti tisíc korun přitom nekupuje jen lepší fotoaparát — kupuje úplně jinou filozofii telefonu. Měli jsme možnost oba modely porovnat vedle sebe a tady je verdikt. Kompakt vs. Ultra: jiná váhová kategorie Displeje: větší nemusí znamenat lepší Fotoaparát: tady se ty tisícovky navíc schovávají Video: Ultra přidává 4K při 120 fps Baterie: menší telefon, větší výdrž Výkon a software: najděte rozdíl Konektivita: drobné rozdíly pro náročné České ceny a zaváděcí akce Pro koho je který: jasný verdikt Kompakt vs. Ultra: jiná váhová kategorie Na první úchop poznáte, že jde o jiné telefony. Xiaomi 17 váží 191 gramů a s úhlopříčkou 6,3 palce patří mezi poslední mohykány kompaktních vlajkových lodí. V ruce leží přirozeně, palcem obsáhnete prakticky celý displej a v kapse na něj zapomenete. Ultra je jiná disciplína — 218 gramů, 6,9palcový panel a o dva milimetry větší tloušťka. Jednoruční ovládání už vyžaduje delší prsty nebo jistou míru odvahy. Oba telefony staví na hliníkovém rámu a skle, oba mají certifikaci IP68. Ultra jde ale dál — přidává odolnost IP69 pro vysokotlaké vodní paprsky a záda z vláken vyztuženého plastu nebo silikonového polymeru (v závislosti na barevné variantě). Sedmnáctka má klasická skleněná záda chráněná Xiaomi Shield Glass 3.0. V praxi je Ultra robustnější, základní model elegantnější. Displeje: větší nemusí znamenat lepší Oba modely disponují LTPO AMOLED panely s adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz, špičkovým jasem 3 500 nitů a podporou Dolby Vision i HDR10+. Technologie HyperRGB s přepracovaným uspořádáním subpixelů je rovněž společná. V čem se liší? Xiaomi 17 má rozlišení 2 656 × 1 220 pixelů, což při menší úhlopříčce znamená jemnost 460 ppi. Ultra nabízí 2 608 × 1 200 pixelů roztažených na větší plochu, takže jemnost klesá na 416 ppi. Rozdíl pouhým okem ale nepoznáte. Rámečky sedmnáctky měří pouhých 1,18 mm a naživo je to skutečně působivé — displej jako by sahal až k hranám. Pokud konzumujete hodně videoobsahu, větší panel Ultry vám sedne lépe. Pokud ale telefon používáte převážně jednou rukou, kompaktní displej sedmnáctky je pohodlnější. Fotoaparát: tady se ty tisícovky navíc schovávají Hlavní důvod, proč Ultra stojí o třináct tisíc víc, je fotoaparátový systém. A nutno říct, že oprávněně. Základní Xiaomi 17 má 50Mpx hlavní snímač Light Fusion 950 o velikosti 1/1,31 palce s dynamickým rozsahem 13,5 EV, 50Mpx teleobjektiv s 2,6násobným optickým přiblížením a ohniskem 60 mm a 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 102°. Na papíře solidní, v praxi nadprůměrná sestava — hlavní snímač exceluje ve dne i v noci, teleobjektiv se osvědčí u portrétů díky příjemnému ohnisku a možnosti makra od 10 cm. Ultraširokoúhlý fotoaparát je slušný za světla, v noci ale ztrácí dech. Ultra je ale jiný svět. Hlavní snímač Light Fusion 1050L je první 1palcový čip s technologií LOFIC v historii Xiaomi. Co to znamená v praxi? Klasické smartphony řeší kontrastní scény skládáním více snímků do jednoho (multi-frame HDR). LOFIC řeší dynamický rozsah přímo na úrovni senzoru — každý pixel má vedle fotodiody přídavný kondenzátor, který zachytí přebytek světla v jasných partiích. Výsledkem je, že v protisvětle nemusíte volit mezi detaily ve stínech a přepálenými světly. Obojí dostanete naráz, z jedné expozice, bez duchů a artefaktů. Skutečným tahákem je ale teleobjektiv. 200Mpx snímač s mechanickým proměnným optickým zoomem v rozsahu ohnisek 75–100 mm je v mobilním světě věc výjimečná. Žádné přepínání mezi dvěma objektivy, žádný digitální ořez — čočky se fyzicky posouvají a obraz zůstává konzistentní napříč celým rozsahem. Ekvivalentní ohnisko s digitálním přiblížením dosahuje až 400 mm, tedy přibližně 17násobku. U portrétů na 75–85 mm oceníte příjemnou kompresi perspektivy, stovka milimetrů se hodí na ulici a na detaily. Xiaomi 17 fotí velmi dobře. Ultra ale fotí jinak — s ambicí přiblížit se kompaktním fotoaparátům, a v řadě situací se jí to daří. Video: Ultra přidává 4K při 120 fps Oba telefony zvládají natáčení v 8K při 30 fps a 4K při 60 fps v Dolby Vision. Ultra ale přidává možnost 4K při 120 fps v Dolby Vision i ACES Log, což je záběr pro náročnější tvůrce, kteří chtějí zpomalovat bez ztráty rozlišení. Základní model na 4K/60 fps končí. Pro běžné natáčení dovolených a sociálních sítí je sedmnáctka naprosto dostačující. Pokud ale video berete vážněji, Ultra nabízí rezervy, které jinde nenajdete. Baterie: menší telefon, větší výdrž Tady přichází možná největší překvapení celého srovnání. Kompaktní Xiaomi 17 má baterii 6 330 mAh, zatímco větší Ultra se spokojí s 6 000 mAh. V kombinaci s menším displejem a nižšími nároky na napájení foťáků to v praxi znamená, že sedmnáctka vydrží déle, přibližně asi tak o hodinu zapnutého displeje navíc (6 vs. 7-8 hodin). Nabíjení je obdobný příběh. Xiaomi 17 podporuje 100W kabelové dobíjení s kompatibilitou PPS PD — takže nepotřebujete proprietární nabíječku. Ultra nabízí 90 W. Bezdrátové nabíjení je u obou 50 W, reverzní nabíjení kabelem rovněž shodných 22,5 W. Pokud je pro vás výdrž na prvním místě a nechcete řešit nabíječku navíc, základní model vyhrává. Výkon a software: najděte rozdíl Oba telefony pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5 vyráběný 3nm procesem s jádry Oryon V3, grafika Adreno 840, paměti LPDDR5X a úložiště UFS 4.1. V benchmarcích jsou rozdíly minimální — Ultra má nepatrně vyšší skóre v AnTuTu (2 750 810 vs. 2 640 989 bodů), což se při běžném používání nijak neprojeví. Oba zvládnou cokoli, co na ně hodíte. Software je identický: Android 16 s HyperOS 3, Google Gemini, Circle to Search, HyperAI funkce. Ultra má k dispozici variantu 16/512 GB a 16/1 TB, sedmnáctka startuje na 12/256 GB s možností 12/512 GB. Pokud nepotřebujete terabajt úložiště, na úrovni softwaru a výkonu nepoznáte, který telefon držíte. Konektivita: drobné rozdíly pro náročné Ultra přináší Bluetooth 6.0 oproti verzi 5.4 u sedmnáctky, což znamená lepší dosah a nižší spotřebu při připojení bezdrátových sluchátek (pokud nový standard podporují). Oba modely nabízejí Wi-Fi 7, NFC, infračervený port a ultrazvukovou čtečku otisků v displeji. Ultra má navíc USB 3.2 Gen 2 oproti Gen 1 u základního modelu — rozdíl pocítíte jen při přenosu velkých souborů kabelem. České ceny a zaváděcí akce Xiaomi 17 se v Česku prodává od 22 999 Kč za variantu 12/256 GB, verze 12/512 GB stojí 25 499 Kč. Xiaomi 17 Ultra startuje na 35 999 Kč (16/512 GB), vrcholná konfigurace 16/1 TB vyjde na 39 999 Kč. Do konce března navíc platí zaváděcí akce s bonusem za výkup starého zařízení až 4 500 Kč. Ke každému telefonu přijde tříměsíční Google AI Pro, YouTube Premium a čtyřměsíční Spotify Premium. Kupující Ultry si navíc mohou vybrat mezi robotickým vysavačem Xiaomi Robot Vacuum S40 nebo Photography Kitem Pro. Pro koho je který: jasný verdikt Xiaomi 17 si kupte, pokud: Chcete vlajkový telefon, který se vejde do kapsy. Oceníte delší výdrž, rychlejší nabíjení a kompaktní tělo, které se famózně ovládá jednou rukou. Fotoaparát je nadprůměrný a pro sociální sítě, cestování i běžné focení naprosto dostačuje. Je to aktuálně jedna z nejlepších kompaktních vlajkových lodí s Androidem, kterou si můžete koupit — a to není přehánění. Xiaomi 17 Ultra si kupte, pokud: Focení a natáčení videa je pro vás víc než jen dokumentace okamžiků. LOFIC snímač a mechanický teleobjektiv představují technologie, které jinde na trhu v této podobě nenajdete. Pokud vám vadí přepálená světla v protisvětle, pokud zoomujete častěji než občas a pokud chcete 4K při 120 fps v Log formátu, Ultra ten příplatek ospravedlní. Pro všechny ostatní je to telefon, který umí víc, než využijete. Sáhli byste po kompaktní sedmnáctce, nebo po fotografické Ultře? 