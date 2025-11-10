Xiaomi 17 Ultra dostane monstrózní teleobjektiv! Má mít proměnlivé ohnisko a 200MP rozlišení Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi 17 Ultra má dostat zoom s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 70-100mm Půjde o 200MPx senzor s Leica optikou a clonou f/2.3-3.0 Není jasné, jestli půjde o vestavěný periskop nebo externí nástavec Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Teleobjektivy v mobilech už dávno nejsou nic nového – Samsung, Apple, Google, Oppo i Vivo je mají ve vlajkových lodích standardně. Jenže většinou jde o fixní ohniskovou vzdálenost – máte buď 2× zoom, nebo 3×, nebo 5×. Xiaomi teď prý chystá něco jiného: zoom s proměnnou ohniskovou vzdáleností 70-100mm, který by měl fungovat jako klasické zoomové objektivy na foťácích. A to už je zajímavější. Fixní vs. proměnná ohnisková vzdálenost Parametry: f/2.3-3.0 a co to znamená Vestavěný periskop nebo externí nástavec? Kdy se dozvíme víc? Fixní vs. proměnná ohnisková vzdálenost Většina dnešních telefonů s teleobjektivem má fixní zoom. Galaxy S25 Ultra má třeba 3× a 5× zoom, ale mezi těmito hodnotami musí používat digitální přiblížení. Xiaomi 17 Ultra by mělo umožnit plynulé zoomování mezi 70 a 100mm – tedy zhruba 3× až 4,5× – bez ztráty kvality. To je podobné tomu, co dělá Sony Xperia 1 VII s kontinuálním zoomem mezi 3,5× a 7,1×. Jenže Sony má „jen“ 48 MPx, zatímco Xiaomi má podle leaku nasadit 200MPx senzor jako loni. Teoreticky to znamená víc detailů a lepší možnosti pro digitální přiblížení nad 100mm. Parametry: f/2.3-3.0 a co to znamená Podle čínského leakera Digital Chat Station má zoom tyto parametry: Clona: f/2.3 při 70mm, f/3.0 při 100mm Leica optika 200MPx rozlišení Proměnná clona (horší při maximálním zoomu) je typická pro zoomové objektivy – čím víc přibližujete, tím míň světla se dostane k senzoru. Pro srovnání, fixní teleobjektivy v současných vlajkách mají většinou f/2.0 až f/2.8. F/3.0 při 100mm není ideální pro noční focení, ale u proměnného zoomu je to pochopitelný kompromis. Vestavěný periskop nebo externí nástavec? Tady začíná nejasnost. Leak z kódu firmware ukazoval na čtyři zadní kamery, což by odpovídalo klasickému setupu s vestavěným periskopem. Ale teď se mluví i o možnosti externího nástavce, podobně jako u Oppo Find X9 Pro nebo Vivo X300 Pro. Pokud by šlo o nástavec, byl by to mnohem sofistikovanější systém než u konkurence – ty mají jen jednoduché telekonvertory. Ale zároveň by to znamenalo, že byste museli nosit další kus hardwaru, což není úplně praktické. Třetí možnost je vestavěný periskopový zoom s proměnnou ohniskovou vzdáleností, jak to má Sony. To by bylo elegantní řešení, ale technicky náročné – vejde se složitá optika s pohyblivými prvky do těla mobilu? Kdy se dozvíme víc? Xiaomi 17 Ultra by mělo být představeno v prosinci 2025 nebo lednu 2026 – certifikační proces už běží. Do té doby jde o spekulace na základě testovacích vzorků, takže finální specifikace se ještě můžou změnit. Proměnná ohnisková vzdálenost by byla zajímavým vylepšením – většina uživatelů si stejně vystačí se zoomem 3-5×, takže mít plynulé přiblížení v tomhle rozsahu dává smysl. Jenže to musí fungovat spolehlivě a rychle. Dává vám smysl proměnný zoom, nebo byste radši fixní s lepší světelností? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Xiaomi Xiaomi 17 Xiaomi 17 Ultra Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024