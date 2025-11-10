TOPlist

Xiaomi 17 Ultra dostane monstrózní teleobjektiv! Má mít proměnlivé ohnisko a 200MP rozlišení

  • Xiaomi 17 Ultra má dostat zoom s proměnlivou ohniskovou vzdáleností 70-100mm
  • Půjde o 200MPx senzor s Leica optikou a clonou f/2.3-3.0
  • Není jasné, jestli půjde o vestavěný periskop nebo externí nástavec

Jakub Kárník
10.11.2025 06:00
xiaomi 17 pro jpg

Teleobjektivy v mobilech už dávno nejsou nic nového – Samsung, Apple, Google, Oppo i Vivo je mají ve vlajkových lodích standardně. Jenže většinou jde o fixní ohniskovou vzdálenost – máte buď 2× zoom, nebo 3×, nebo 5×. Xiaomi teď prý chystá něco jiného: zoom s proměnnou ohniskovou vzdáleností 70-100mm, který by měl fungovat jako klasické zoomové objektivy na foťácích. A to už je zajímavější.

Fixní vs. proměnná ohnisková vzdálenost

Většina dnešních telefonů s teleobjektivem má fixní zoom. Galaxy S25 Ultra má třeba 3× a 5× zoom, ale mezi těmito hodnotami musí používat digitální přiblížení. Xiaomi 17 Ultra by mělo umožnit plynulé zoomování mezi 70 a 100mm – tedy zhruba 3× až 4,5× – bez ztráty kvality.

To je podobné tomu, co dělá Sony Xperia 1 VII s kontinuálním zoomem mezi 3,5× a 7,1×. Jenže Sony má „jen“ 48 MPx, zatímco Xiaomi má podle leaku nasadit 200MPx senzor jako loni. Teoreticky to znamená víc detailů a lepší možnosti pro digitální přiblížení nad 100mm.

Parametry: f/2.3-3.0 a co to znamená

Podle čínského leakera Digital Chat Station má zoom tyto parametry:

  • Clona: f/2.3 při 70mm, f/3.0 při 100mm
  • Leica optika
  • 200MPx rozlišení

Proměnná clona (horší při maximálním zoomu) je typická pro zoomové objektivy – čím víc přibližujete, tím míň světla se dostane k senzoru. Pro srovnání, fixní teleobjektivy v současných vlajkách mají většinou f/2.0 až f/2.8. F/3.0 při 100mm není ideální pro noční focení, ale u proměnného zoomu je to pochopitelný kompromis.

Vestavěný periskop nebo externí nástavec?

Tady začíná nejasnost. Leak z kódu firmware ukazoval na čtyři zadní kamery, což by odpovídalo klasickému setupu s vestavěným periskopem. Ale teď se mluví i o možnosti externího nástavce, podobně jako u Oppo Find X9 Pro nebo Vivo X300 Pro.

Xiaomi 15 Ultra telefon silver edice zluta zed v pozadi

Pokud by šlo o nástavec, byl by to mnohem sofistikovanější systém než u konkurence – ty mají jen jednoduché telekonvertory. Ale zároveň by to znamenalo, že byste museli nosit další kus hardwaru, což není úplně praktické.

Třetí možnost je vestavěný periskopový zoom s proměnnou ohniskovou vzdáleností, jak to má Sony. To by bylo elegantní řešení, ale technicky náročné – vejde se složitá optika s pohyblivými prvky do těla mobilu?

Kdy se dozvíme víc?

Xiaomi 17 Ultra by mělo být představeno v prosinci 2025 nebo lednu 2026 – certifikační proces už běží. Do té doby jde o spekulace na základě testovacích vzorků, takže finální specifikace se ještě můžou změnit.

Proměnná ohnisková vzdálenost by byla zajímavým vylepšením – většina uživatelů si stejně vystačí se zoomem 3-5×, takže mít plynulé přiblížení v tomhle rozsahu dává smysl. Jenže to musí fungovat spolehlivě a rychle.

Dává vám smysl proměnný zoom, nebo byste radši fixní s lepší světelností?

Zdroj: Notebookcheck

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

