5 důvodů, proč je Xiaomi 17 Ultra nejatraktivnějším Androidem současnosti Hlavní stránka Články Xiaomi 17 Ultra kombinuje 1palcový LOFIC snímač, mechanický teleobjektiv a 4K/120 fps video Cena startuje na 35 999 Kč, tedy prakticky stejně jako konkurence, ale fotoaparátový systém je o generaci jinde Photography Kit s gripem a vlastní baterií posouvá telefon na území kompaktních fotoaparátů Leica Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.3.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Na trhu s vlajkovými telefony je letos přetlak. Samsung, Google, Apple i čínská konkurence nabízejí výborné přístroje a rozdíly mezi nimi se rok od roku zmenšují. Přesto existuje jeden telefon, který z řady vystupuje víc než ostatní. Xiaomi 17 Ultra nedělá jednu věc lépe — dělá hned několik věcí tak, jak to nikdo jiný na trhu aktuálně neumí. Po několika dnech s tímto telefonem v ruce mám pět konkrétních důvodů, proč si zaslouží titul nejatraktivnějšího Androidu současnosti. 1. Displej, výkon a zvuk, u kterých se nešetřilo 2. První 1palcový LOFIC snímač v historii značky 3. Mechanický teleobjektiv, který skutečně zoomuje 4. Video specifikace, které konkurují profesionálním kamerám 5. Photography Kit: telefon se proměňuje ve fotoaparát Verdikt: telefon pro ty, kteří chtějí víc než „jen" vlajkovou loď 1. Displej, výkon a zvuk, u kterých se nešetřilo Než se dostaneme k fotoaparátům, které jsou hlavním tahákem, je fér říct, že Xiaomi 17 Ultra nešetří ani nikde jinde. 6,9palcový LTPO AMOLED s adaptivní frekvencí 1–120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů patří mezi nejlepší panely na trhu. Podporuje Dolby Vision i HDR10+ a nová technologie HyperRGB s přepracovaným uspořádáním subpixelů slibuje vyšší ostrost při nižší spotřebě. Panel M10 kombinuje vyšší jas s lepší energetickou efektivitou — prakticky to znamená, že i na přímém slunci je displej bezchybně čitelný. Uvnitř pracuje Snapdragon 8 Elite Gen 5 na 3nm procesu s jádry Oryon V3 taktovanými na 4,6 GHz — nejrychlejší mobilní čipset současnosti. V AnTuTu telefon atakuje hranici 2,8 milionu bodů, v Geekbench 6 přesahuje 10 800 bodů v multi-core. To jsou čísla, která v praxi znamenají, že na nic nečekáte — ať už jde o náročné hry, zpracování RAW fotografií nebo střih 4K videa přímo na telefonu. K tomu přidejte stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které hrají čistě i na vyšší hlasitost, ultrazvukovou čtečku otisků pod displejem (rychlejší a spolehlivější než optická alternativa, funguje i s mokrými prsty), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 a dokonce infraport pro ovládání domácích spotřebičů. Xiaomi zkrátka v základní výbavě nezkrátilo jedinou položku. 2. První 1palcový LOFIC snímač v historii značky Hlavní fotoaparát Xiaomi 17 Ultra používá snímač Light Fusion 1050L — první 1palcový čip s technologií LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) v historii Xiaomi. Co to znamená? Běžné smartphony řeší kontrastní scény skládáním více snímků do jednoho — takzvaný multi-frame HDR. Funguje to, ale má to limity: při pohybu vznikají duchové a artefakty, živý náhled neodpovídá výsledku a v extrémním protisvětle si musíte vybrat mezi detaily ve stínech a přepálenými světly. LOFIC to řeší jinak. Každý pixel má vedle fotodiody přídavný kondenzátor, do kterého přetéká přebytek náboje z velmi jasných partií scény. Oba signály se čtou zvlášť a kombinují až později. Výsledkem je, že snímač zvládne zachytit extrémní dynamický rozsah v rámci jedné expozice — neónové nápisy nepřepálí, pouliční lampy ztrácejí ostrou záři a zároveň zůstávají detaily v tmavých fasádách i ve stínech pod stromy. V kombinaci s 1palcovým formátem a agresivním pixel binningem vznikají velmi velké „superpixely", které efektivně potlačují šum. Spolu s rychlou optikou Leica f/1.7 výsledný obraz připomíná spíš kvalitní kompaktní fotoaparát než typický smartphone s přehnaným HDR. 3. Mechanický teleobjektiv, který skutečně zoomuje Většina smartphonů řeší přiblížení přepínáním mezi dvěma nebo třemi objektivy s fixním ohniskem. Výsledek? Viditelné skoky v kvalitě a charakteru obrazu mezi jednotlivými moduly. Xiaomi 17 Ultra jde úplně jinou cestou. 200Mpx teleobjektiv s mechanickým proměnným optickým zoomem pokrývá rozsah ohnisek 75–100 mm plynule — čočky se uvnitř modulu fyzicky posouvají. Žádný digitální ořez, žádné přepínání. Obraz zůstává konzistentní napříč celým rozsahem. Objektiv vychází z optických standardů Leica APO a ekvivalentní ohnisko s digitálním přiblížením dosahuje až 400 mm, tedy přibližně 17násobku. V praxi to oceníte na několika úrovních. U portrétů na 75–85 mm dostanete příjemnou kompresi perspektivy s působivým bokehem. Stovka milimetrů se hodí na street fotografii a detaily. A díky rozlišení 200 Mpx má teleobjektiv dostatečnou rezervu i pro mírné digitální přiblížení, aniž by jemné detaily okamžitě degradovaly. 4. Video specifikace, které konkurují profesionálním kamerám Xiaomi 17 Ultra nabízí 4K při 120 fps v Dolby Vision i ACES Log. To je specifikace, kterou ocení hlavně tvůrci obsahu — 120 snímků za sekundu v plném rozlišení umožňuje zpomalování bez ztráty detailů, Log formát pak dává maximální prostor pro barevné korekce v postprodukci. Telefon navíc zvládá i 8K při 30 fps, natáčení v 1080p při až 1 920 fps pro extrémní slow-motion a gyro-EIS stabilizaci, která drží záběr stabilní i při chůzi nebo běhu. V kombinaci s mechanickým teleobjektivem a sofistikovaným OIS systémem jsou výsledky překvapivě blízko tomu, co byste čekali od dedikované videokamery — ne od smartphonu, hlavně pokud pracujete s aplikacemi jako BlackMagic Camera nebo MotionCam, kde jsou výsledky ještě o míle lepší než u výchozí aplikace Fotoaparát. 5. Photography Kit: telefon se proměňuje ve fotoaparát Pátý důvod není o samotném telefonu, ale o tom, co kolem něj Xiaomi vybudovalo. K 17 Ultra je možné pořídit fotografické příslušenství ve dvou provedeních — a obojí posouvá zážitek z focení na úplně jinou úroveň. Základní Photography Kit nabídne kompaktnější konstrukci, zápěstní poutko, dvoustupňovou spoušť a samostatné tlačítko pro video s certifikací IP54. Pro většinu fotografických nadšenců bude stačit. Prémiový Photography Kit Pro jde ale výrazně dál: grip z PU kůže inspirovaný těly fotoaparátů Leica, integrovaná baterie 2 000 mAh, odnímatelná spoušť pro individuální ergonomii a speciální rozhraní Fastshot pro profesionální ovládání. Když telefon zasunete do gripu, v ruce máte něco, co se blíží kompaktnímu fotoaparátu — se vší optikou, LOFIC snímačem a mechanickým zoomem, které Ultra nabízí. Verdikt: telefon pro ty, kteří chtějí víc než „jen" vlajkovou loď Xiaomi 17 Ultra není nejlepší telefon pro každého. Pokud hledáte kompaktní přístroj, sáhněte po základním Xiaomi 17. Pokud chcete nejčistší software, Samsung nebo Pixel vás obslouží lépe. Ale pokud vás mobilní fotografie baví, pokud chcete technologie, které jinde na trhu prostě nejsou — Xiaomi 17 Ultra je extrémně zábavný kus hardwaru. Je pro vás Xiaomi 17 Ultra nejatraktivnější Android současnosti, nebo byste sáhli jinam? Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024